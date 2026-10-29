重訓後喝什麼？CAMA CAFÉ 3款高蛋白飲品 一杯爽補28公克蛋白質

隨著健身與體態管理需求升溫，新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE瞄準高蛋白飲品商機，推出「高蛋白摩卡拿鐵」、「高蛋白可可歐蕾」及「高蛋白莓果奶茶」三款新品，結合大豆蛋白與不同風味，讓消費者在日常飲食中多一種補充蛋白質的選擇。

蛋白質是維持肌肉的重要營養素，對運動族群及減重期間的營養管理都相當重要。使用減重藥物者若因食慾下降而攝取不足，更應留意蛋白質與整體營養是否充足，並依個人狀況諮詢醫療或營養專業人員。根據Stratistics MRC市場報告顯示，今年全球高蛋白咖啡市場規模，將達到12億美元。

看準市場消費者、上班族及運動健身族群需求，CAMA CAFE推出三款機能性高蛋白飲品：「高蛋白摩卡拿鐵」、「高蛋白可可歐蕾」與「高蛋白莓果奶茶」，三款飲品大杯皆含28.8g蛋白質、為一塊雞胸肉+一顆蛋的蛋白質含量；特大杯皆含39.6g蛋白質、將近兩塊雞胸肉的蛋白質含量。

其中「高蛋白摩卡拿鐵」將新鮮現烘咖啡與濃郁可可香氣完美融合，在提供順口苦甜風味與醒腦能量的同時，帶來滿滿營養應援，特大杯會員價155元；「高蛋白可可歐蕾」則以香濃可可風味伴隨滑順奶香，療癒身心也為自己充滿電，特大杯會員價130元。

「高蛋白莓果奶茶」更打破傳統蛋白飲的風味想像，酸甜莓果果香交織輕盈茶香與細緻口感，展現清爽不膩口的美麗層次，讓健康補給更加輕盈無負擔，特大杯會員價85元。目前三款新品限於台大新館店、仁愛明曜店、台北師大店及桃園中正店販售，為健身補給及日常營養攝取提供更多選擇。

CAMA CAFE為生活忙碌、注重健康管理及有健身習慣的消費者，打造兼具咖啡館級風味與健康價值的全新機能性選擇。圖／CAMA CAFE 提供