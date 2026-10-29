蝦皮購物「11.11最強購物節」陀螺挑戰賽11月2日開打！ 前11名送戰鬥陀螺

年末最大購物盛事雙11即將到來，蝦皮購物「11.11最強購物節」再掀話題高潮，今天（10月29日）宣布邀請玖壹壹成員春風首度擔任品牌大使，並於中午公開全新形象影片，將春風近期引爆社群討論的戰鬥陀螺熱潮搬上螢幕，從深情款款的偶像劇男主角，劇情一路「神展開」，變身在公園與小朋友正面交鋒的熱血陀螺玩家。蝦皮購物更將春風的陀螺魂延伸至線上，11月2日至11月11日推出「陀螺挑戰賽」，天天抽111組111蝦幣、排行榜前11名再送戰鬥陀螺。

蝦皮購物11月2日至11月11日限時推出「陀螺挑戰賽」，號召全台消費者一起開戰，祭出「天天抽111蝦幣」及「陀螺挑戰排行榜」雙重玩法：用戶每日可與春風對戰，完成1次對戰即可獲得1次抽獎資格，每人每日最多可抽獎3次，每天抽出111組111蝦幣，活動期間合計送出逾12萬蝦幣。玩家可透過對戰累積積分，每場勝利可獲得3分、落敗也能獲得1分，每人每日享有3次對戰機會，分享遊戲給好友還可額外獲得1次挑戰機會，依活動期間累積積分挑戰排行榜，排行榜前3名可抱回價值2,480元的「戰鬥陀螺UX-15鮫鯊狂鱗改造組BEYBLADE X」，第4～6名可贏得「戰鬥陀螺CX-00新世紀福音戰士改造組BXG-57」，第7～11名可獲得「戰鬥陀螺UX-03魔導神杖」，第12～50名送全家便利商店500元禮券。

春風除了熱愛戰鬥陀螺，家中還養了3隻愛貓，更經常透過蝦皮購物添購寵物日常用品。迎接蝦皮購物「11.11最強購物節」，從春風的養貓日常延伸，集結多款寵物家庭必備好物，從維持居家空氣品質的空氣清淨機，到毛孩每天都需要的飼料、罐頭通通有優惠。即日起至11月11日「Dyson BP04強效極靜除甲醛空氣清淨機」原價44,900元、限時活動價26,888元，約6折；「LG樂金360°空氣清淨機寵物功能增加版」原價25,800元、限時活動價17,900元；「希爾思泌尿道毛球控制成貓飼料」原價1,240元至3,520元、限時活動價809元至2,289元；「西莎精緻風味餐盒48入」原價2,352元、限時活動價1,498元，約6折。

蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出「蝦幣100%回饋」超狂優惠，即日起至11月13日開放領券，消費滿999元享100%蝦幣回饋，最高回饋999蝦幣，11月10日及11月11日指定時段限量開放使用，11月12日至11月13日全天可用。11月11日當天，蝦皮直營再加碼全店8折券，消費滿1,111元最高折400元。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

希爾思泌尿道毛球控制成貓飼料，原價1,240元至3,520元、即日起至11月11日蝦皮購物限時活動價809元至2,289元。圖／蝦皮購物提供

Dyson BP04強效極靜除甲醛空氣清淨機，原價44,900元、即日起至11月11日蝦皮購物限時活動價26,888元，約6折。圖／蝦皮購物提供

LG樂金360°空氣清淨機寵物功能增加版，原價25,800元、即日起至11月11日蝦皮購物限時活動價17,900元。圖／蝦皮購物提供