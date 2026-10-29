Berluti攜手李俊昊、ZEGNA合體陳偉霆 亞洲男神演繹當代紳士美學

頂級男裝品牌近期不約而同將目光放在亞洲時尚影響力，頂級紳裝品牌Berluti與ZEGNA近日分別釋出全新形象短片，邀請品牌大使李俊昊與全球代言人陳偉霆出鏡。兩位亞洲男神憑藉個人極具辨識度的時尚氣場與個人魅力，完美演繹當代男士奢華品味與極致工藝的精彩對話。

法國百年頂級奢華品牌Berluti續寫「匠心之旅」系列影片第二篇章，品牌大使李俊昊此番重返巴黎心臟地帶的高級訂製工坊。影片中，李俊昊以行家之姿穿梭於量身訂製與製鞋工坊之間，與資深工匠展開默契十足的對話。從審視設計草圖、確認細節到進行試身，流暢的鏡頭記錄下他身著bespoke訂製西裝與短靴的優雅姿態，是一趟凝聚了費拉拉（Ferrara）工坊的耐心、威尼斯的優雅與巴黎的精緻的紳士深度旅程。

另一方面，頂級義大利男裝品牌ZEGNA則攜手全球代言人陳偉霆，發布全新形象短片《所行，即所言》（WALK THE TALK）。從歌手跨界至實力派演員，陳偉霆一路走來的專注與堅持，正好呼應了 ZEGNA 品牌創始人的遠見與傳承。短片中，陳偉霆身著全新經典Su Misura尊享訂製Falco夾克，搭配Triple Stitch™ SECONDSKIN奢華休閒鞋，演繹以行踐言、言行合一的紳士態度，其中夾克的設計靈感更源自廣達100平方公里的「ZEGNA綠洲」（Oasi Zegna），展現出兼具永續理念與當代輪廓的優雅質感。

Berluti品牌大使李俊昊在全新形象短片中探訪品牌精湛工藝的源起。圖／Berluti提供

Berluti品牌大使李俊昊在全新形象短片中探訪品牌精湛工藝的源起

Berluti品牌大使李俊昊在全新形象短片中探訪品牌精湛工藝的源起。圖／Berluti提供

陳偉霆的人生旅程與ZEGNA的悠久傳承展開了一段跨時空的對話。圖／傑尼亞提供

短片詮釋以行踐言，言行合一的深遠意蘊。圖／傑尼亞提供