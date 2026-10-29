鉉辰搭飛機穿的時髦復古鞋找到了！ Dior Ribbon把織帶融入設計超巧妙

Dior創意總監Jonathan Anderson為品牌2027春季男裝系列打造全新Dior Ribbon休閒鞋，以當代視角重新詮釋經典慢跑鞋輪廓，在休閒日常感與Dior百年品牌傳承之間取得平衡，成為本季男裝系列備受矚目的鞋履焦點。品牌大使HYUNJIN（鉉辰）先前搭機出發參加巴黎時裝周，機場造型便上腳Dior Ribbon休閒鞋。舒適的鞋履同時顧及長途航程的舒適度與鏡面時髦度。

一如其名，Dior Ribbon鞋款靈感源自品牌過往經典慢跑鞋履，捨棄繁複裝飾，以簡約俐落的鞋身線條營造濃厚復古氣息，設計概念圍繞標誌性「Dior」織帶，把品牌識別融入鞋體結構之中，跳脫傳統運動鞋單一設計邏輯，賦予復古鞋款全新的當代精神，定位為專為日常穿著打造的百搭鞋款，輕鬆融入各種生活場景。

在細節與材質上，Dior Ribbon休閒鞋主打輕盈舒適，標誌性Dior織帶有兩種呈現方式，或是固定於鞋身側面，或是低調收納於鞋底結構內；搭配布料內裡、機能性細節與金屬飾件，完整豐富整體層次。材質運用皮革與麂皮相互對比，營造豐富質感層次，配色同時涵蓋鮮明亮眼與沉穩低調兩大風格路線，除了經典素面同色系的配色版本，亦推出搭載Dior Oblique經典圖騰的特殊款式，滿足多元穿搭需求。

Dior Ribbon天空藍麂皮拼接皮革休閒鞋，33,000元。圖／Dior提供

Dior Ribbon黑色麂皮拼接皮革休閒鞋，33,000元。圖／Dior提供

Dior Ribbon奶茶色麂皮拼接皮革休閒鞋，33,000元。圖／Dior提供

Dior Ribbon黃色麂皮拼接皮革休閒鞋，33,000元；黑色麂皮拼接皮革休閒鞋，33,000元。圖／Dior提供

Dior Ribbon淺褐色麂皮拼接白色皮革休閒鞋，33,000元。圖／Dior提供

Dior Ribbon黑色麂皮拼接Oliblque緹花帆布休閒鞋，32,000元。圖／Dior提供