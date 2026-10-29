UG 母公司也來賣火鍋！餐飲集團跨界搶攻鍋物商機

火鍋市場持續吸引餐飲集團跨界搶進。以茶飲品牌歇腳亭、UG為主力的聯發國際（2756），將推出全新火鍋品牌「小滿上鍋」，首家板橋旗艦店預計11月11日試營運，加盟在手訂單已達10家以上；今年以來，咖啡起家的路易莎集團（2758）、以壽司及鐵板燒為主力的豊漁餐飲集團（7847），也陸續推出火鍋新品牌。加上王品（2727）旗下石二鍋近期突破百店、揚秦（2755）持續擴張涮金鍋版圖，餐飲集團火鍋市場競爭再升溫。

聯發國際近年積極拓展茶飲以外的餐食事業，旗下「小滿上鍋」主打亞洲系個人火鍋，客單價約500至700元，以世界風味旅行為概念，將檳城、曼谷等亞洲城市的特色風味融入湯頭，藉由差異化定位切入火鍋市場。聯發國際表示，餐食事業將結合集團既有品牌及供應鏈資源，開啟下一條成長曲線。

除了小滿上鍋，聯發國際也與馬來西亞知名品牌新峰肉骨茶合作成立合資公司，預計2027年第1季末有機會在台灣開出首家門市，持續擴大餐食事業布局。

同樣從飲品跨足火鍋的路易莎集團，今年8月推出第二個鍋物品牌「和牛鍋敘」，首店進駐苗栗馥藝金鬱金香酒店，主打和牛吃到飽搭配百道料理自助吧，最低520元起，年底前並規劃進駐高雄麗尊飯店開出第二店。

路易莎先前已透過「丹生炊事」切入鍋物市場，分別與新板傑仕堡、台中麗寶福容大飯店合作展店，以單點消費為主，隨著和牛鍋敘加入，形成「單點＋吃到飽」雙品牌布局。

旗下擁有壽司、鐵板燒等餐飲品牌的豊漁餐飲集團，今年6月也推出日本和牛個人涮涮鍋品牌「Shabu家」，首店進駐新北中和環球購物中心，主打17席板前座位、368元起的個人鍋套餐，從日式餐飲延伸至個人鍋市場。加上2024年推出、目前已展店15家的「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，豊漁旗下兩大鍋物品牌合計達16家門市。

面對新進業者搶市，既有大型餐飲集團也持續擴張火鍋版圖。王品旗下平價鍋物品牌「石二鍋」近期達成百店里程碑，11、12月還將陸續在屏東、竹北、三峽及台東開出4家新店，若依計畫完成，年底門市數將達104家。

王品採多品牌策略布局鍋物市場，旗下涵蓋石二鍋、聚、12MINI、和牛涮、青花驕及尬鍋，從個人鍋、麻辣鍋到和牛吃到飽，切入不同價格帶與消費需求。除了持續展店，石二鍋近期也同步升級菜單及門市風格，強化既有品牌競爭力。

揚秦旗下「涮金鍋」也積極展店，9月一口氣在桃園八德、蘆竹及新北新莊新增3家門市，推升全台店數達11家。其中新莊中華店是品牌首度插旗新北市，搶進新莊副都心商圈。揚秦表示，涮金鍋以直營為主，隨著新據點陸續加入，預期將為第4季營收帶來成長動能。