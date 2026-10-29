momo 雙11起跑！總經理喊業績衝破前高 超商取貨99就免運
富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布雙11起跑。總經理谷元宏表示，看好今年以來業績逐步回升，今年旺季落在第4季，有信心今年雙11業績將衝破前高。
momo近年雙11都交出全年佳績，去年呈現年減，主因受到美國關稅因素以及景氣衝擊。今年以來業績也呈現年增狀況。
攜手逾萬家品牌滿額999元加購彩色閱讀器、組隊最高回饋15,555 mo 點。
momo宣布除商品優惠與點數回饋外，momo也將於11月1日、11月10日至11日分別推出不限金額下車登記抽NISSAN新車活動。
谷元宏表示，從品牌限定優惠、偶像應接收藏，到親朋好友揪團賺回饋，momo今年號召逾萬家品牌共同登場，串起一場全民參與的雙11購物嘉年華，品牌夥伴端出主打商品與限量好禮，momo則整合行銷資源、Al 推薦與智慧物流服務，讓品牌的好商品遇見更多消費者，讓年末採買從選購到收貨都有值得期待的體驗。
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