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南投清境農場拚觀光 羊毛手作體驗北上吸客

中央社／ 記者蕭博陽南投縣29日電

交通部觀光署今天至31日舉辦「台灣觀光100亮點」成果展，4大亮點集結22縣市好物、手作體驗等，南投清境農場為讓北部民眾零距離感受高山牧場風情，帶來溫潤羊毛手作體驗。

交通部觀光署在台北市松山文創園區舉辦「台灣觀光100亮點」成果展，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場、南投縣政府等旅遊代表今天同台走秀，由清境農場人氣吉祥物「朵麗」領頭，農場也特別將羊毛氈體驗製作與高山特產品搬到台北展場，展現高山牧場魅力。

清境農場發布新聞稿表示，為讓北部民眾零距離體驗高山牧野風情，特別將剪羊毛秀的羊毛，轉化為限量羊毛手作體驗，明天上午11時10分、31日上午11時與中午12時開放現場報名，民眾活動前15分鐘至報到區確認，每人新台幣400元即可感受溫潤羊毛手作質感。

清境農場表示，派貨車載滿精選周邊商品北上，盼台北民眾展現消費力「買爆、清空」攤位，讓貨車能空車返回清境農場；展期現場除手作體驗與走秀，農場也準備多重優惠與互動驚喜，邀旅客把握展期前往松山園區2號倉庫體驗高山風情、帶特色好物回家。

南投 清境農場 觀光

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