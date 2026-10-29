南投清境農場拚觀光 羊毛手作體驗北上吸客

百貨公司消費發票竟疑遭店員登錄會員了？一名網友近日在Threads發文爆料，表示10月22日晚間前往台北美麗華百樂園的香奈兒專櫃，使用美麗華聯名卡購買一支口紅，結帳時被詢問是否需要申辦百貨App會員，卻被櫃檯人員告知「不用了沒有關係，不影響不用特別辦」。沒想到，約45分鐘後，原PO在另一間專櫃消費，為了參加滿額折抵活動而申辦會員，準備補登香奈兒的發票時，系統竟顯示發票「已經被登錄過會員」，讓他相當傻眼。

2026-10-29 10:11