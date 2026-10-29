台灣觀光百大亮點2年砸1.54億元 觀光署明年再編84億拚兆元產值

為推廣國旅及達到產值兆元目標，交通部觀光署攜手各縣市政府自2024年起推動百大亮點系列活動，迄今共已投入1.54億行銷各地亮點。觀光署指出，2024及2025年觀光產值均已突破8000億目標，2027年整體觀光預算將投入83.89億，並以突破9000億元觀光產值為目標。

觀光署今於松山文創園區2號倉庫舉辦「台灣觀光100亮點」系列活動，以「旅行再發現」為主軸，推出「亮點好時集」、「亮點熱映中」兩大主題活動，並展開為期3天的「亮點大會師-全民旅行開機日」體驗市集。

「亮點好時集」活動，民眾2027年6月30日前，前往亮點完成電子集章，可參加總價值50萬的抽獎，集滿100個亮點可兌換全套喔熊胸章；「亮點熱映中」則是民眾走訪100亮點時，以短影音紀錄、分享旅程，並上傳到「去趣」旅遊規畫平台，入選者可獲1萬元獎金，並可角逐總獎金35萬元人氣獎項。

觀光署長陳玉秀表示，「旅行再發現」的主軸，是希望讓大家發現熟悉的景點有不同的玩法，鎖定輕熟青年、親子家庭、樂齡族群等客群需求，與中央、地方及民間打造新遊程、內容及服務。

100亮點活動迄今已推動2年，針對其成效及創造的產值，觀光署說，自2024年11月起推動觀光100亮點，每2年會重新遴選一次。2024至2025年觀光署補助各縣市政府共4400萬元，全台各縣市也投入共1.1億元，共同行銷各地亮點或周邊舉辦特色活動。

觀光署表示，為擴大吸引國際旅客來台、強化國旅市場留宿與消費，達到2030年觀光產值兆元目標，以觀光品牌全球引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊及智慧景區價值升級等作為4大策略。

觀光署指出，2024年觀光產值約8378億元（國旅5158億元、國際3220億元）；2025年突破9082億元（國旅5643億元、國際3439億元），過去2年整體觀光產值均已突破8000億元目標。

觀光署進一步分析，國旅消費從2024年的5158億元增至2025年的5643億元，成長9％；人次從2.22億人次增至2.4億人次，成長8％。國際來台收入從2024年的3220億元增至3439億元，成長6％；人次從786萬人次增至857萬人次，成長9％，但仍未達到預設的1000萬國際客來台目標。

針對未來的經費及期望目標，觀光署說，2026至2027年補助各縣市政府3970萬元，各縣市政府則投入8000萬元，總計1億1970萬元，盼透過服務設計再造，讓100亮點不只是到此一遊，而是成為旅客下次還想再來的理由。

至於整體觀光發展部分，觀光署指出，結合中央與地方資源，盼以「質量並進，價值升級」，推動「Tourism 2030台灣觀光邁向2030方案（115-119年）」。其中，2027年編列預算83.89億元，擴大吸引國際旅客來台，並強化國旅市場留宿與消費，以超過9000億元為目標，逐步實現2030年觀光產值達兆元。