華航2027年月曆曝光 12個月份帶旅客飛閱787夢幻時刻

中華航空今天公布2027年月曆，以「飛閱787夢幻時刻」為主題，透過12個月份的影像，呈現波音787客機的客艙設計、機組人員及地勤團隊的專業身影。其中，豪華商務艙梅花造型燈座、融入玉山晨曦與合歡山雲霧意象的客艙迎賓飾板，以及升級座椅的經濟艙，都是月曆亮點，帶領旅客搶先感受新機風貌。

華航表示，2027年月曆以團隊合作為主軸，從機師、空服員、地勤到修護及貨運人員，呈現各部門為迎接787新機所做的準備。1月從黎明機坪揭開序幕，機師、空服、地勤及修護人員同框，展現喜迎新機的全新氣象；2月聚焦發動機及修護細節，傳遞三萬英呎的從容，源自毫米的堅持。

3、4月前往地勤與貨運作業現場，呈現對旅客行李到珍貴貨物的細心守護；5月登機走入客艙篇章，暖心迎賓的細緻服務，逐月揭開787不同的客艙空間及體驗。6月及7月將玉山晨曦、合歡山雲霧融入787客艙迎賓飾板設計，營造東方美學氛圍與尊榮質感。

8月、9月及10月分別走進豪華經濟艙、經濟艙及豪華商務艙三艙等，華航細緻入微的款待時刻，享受舒適飛行；11月深入駕駛艙，呈現機師專注飛行的身影，守護每趟飛行；12月則由天色漸亮中的787啟程，象徵邁向嶄新旅程的全新篇章。

華航指出，除了影像設計，2027年月曆也兼顧實用性。華航推出掛曆與桌曆兩種版本，其中桌曆增加書寫空間，並加入4頁功能頁及Q版航空角色、旅行符號貼紙，方便使用者標記節日與重要行程。

2027年月曆延續限量贈送形式，即日起陸續發送給華夏晶鑽、翡翠等會員。11月6日至9日參加ITF台灣國際旅展的民眾，也可透過華航攤位現場活動，有機會獲得月曆。

2027年華航月曆有掛曆與桌曆設計，聚焦團隊合作精神，展現787的不同面貌，串起華航的職人專業與服務。圖/華航提供