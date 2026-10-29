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雄獅「臺鐵假期」全台出發！ 觀光列車行程最高折1,500元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅「臺鐵假期」全台出發，旅展加碼優惠觀光列車行程最高折1,500元。雄獅旅遊／圖片／提供
雄獅「臺鐵假期」全台出發，旅展加碼優惠觀光列車行程最高折1,500元。雄獅旅遊／圖片／提供

雄獅旅遊持續深化鐵道旅遊布局，今年雄獅全球觀光鐵道產品營收已破10億元大關，其中國內鐵道旅遊前5個月營收年增兩成，看好臺灣環島鐵路串聯全臺242個車站的優勢，雄獅攜手臺鐵推「臺鐵假期」相關行程，預計10月29日（四）中午12時正式開賣，同步祭出首賣及ITF旅展限定優惠，指定觀光列車團體行程最高現折1,500元，另有首賣期間抽好禮等活動。

雄獅「臺鐵假期」以「全臺出發玩全臺」為核心，突破傳統國旅集中北中南主要城市出發的模式，擴大桃園、新竹、嘉義、臺南等多元站點，讓旅客就近搭車，並導入「分頭出發、當地集合 」，讓旅客從不同車站搭乘指定班次，抵達目的地後再集結成團，減少長途接駁時間。

雄獅以「一群人、一家人、一個人」三大旅遊情境為主軸，無論是跟團、自由行或純交通套券，都為旅客規劃完整的旅遊套裝，提供多元旅遊選擇，包含「山嵐GAYA潮渡假二日」11,800元起、「環島栩悅號藍皮5日」34,900元起、「福森阿里山賓館二日」15,500元起等；另外全台住宿亦可搭配，花東主打「花蓮星級飯店自選」最低1,493元起、「台東親子住宿自選」1,943元起，另推薦「台北圓山2日自由行」，台中出發77折，每人2,860元起，並贈入房禮；想要自駕遊也能選擇台東和運租機車自駕1,420元起，花蓮格上租車2,092元起；票券強推山嵐號單程套票4,362元起、藍皮解憂號單趟套票1585元起。

迎接首波開賣及11月ITF台灣國際旅展，雄獅旅遊同步推出多項優惠。官網及APP釋出涵蓋團體、自由行與票券等多款專屬折扣碼；每週四透過雄獅APP訂購指定鐵道團體行程，單筆滿2萬元現折500元，特定行程刷富邦信用卡再現折500元；觀光列車團體行程最高折1,500元。

11月6日至9日ITF旅展期間，現場購買包含山嵐號、海風號在內的限定團體行程，每人折800元，指定觀光列車團體行程刷富邦信用卡另可現折500元。雄獅會員於10月29日至11月18日期間下單滿額，即可抽千元雄獅幣，並享精選2日遊折300元、3日遊折500元、指定行程再送南港禮賓室餐飲券等優惠。

雄獅「臺鐵假期」整合海風號等觀光列車特色行程，打造多元鐵道旅遊體驗。雄獅旅遊／圖片／提供
雄獅「臺鐵假期」整合海風號等觀光列車特色行程，打造多元鐵道旅遊體驗。雄獅旅遊／圖片／提供

雄獅旅遊今年全球觀光鐵道產品營收破10億元，推「臺鐵假期」相關行程，持續深化鐵道旅遊布局。雄獅旅遊總經理黃信川、台灣觀光協會會長簡余晏、台鐵董事長鄭光遠、台鐵董事林雪花、台鐵總經理馮輝昇。雄獅旅遊／圖片／提供
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雄獅「臺鐵假期」全台出發，旅展加碼優惠觀光列車行程最高折1,500元。雄獅旅遊／圖片／提供
雄獅「臺鐵假期」全台出發，旅展加碼優惠觀光列車行程最高折1,500元。雄獅旅遊／圖片／提供

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