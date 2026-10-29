華航2027月曆「飛閱 787 夢幻時刻」揭開新世代機隊嶄新篇章

華航迎接全新 787 客機，2027 年月曆以「飛閱 787 夢幻時刻」為主題，12 個月份共譜一趟完整旅程，邀請旅客搶先一覽新機風貌。787 豪華商務艙驚喜的梅花燈座點亮微光，是華航的溫暖陪伴；升級座椅的經濟艙，共享親子同行的歡樂時刻，除了是飛行的延伸，也是閱讀世界的想像與期待，飛往專屬華航的 787 夢幻時刻。

華航 2027 年月曆聚焦團隊合作精神，展現 787 的不同面貌，串起華航的職人專業與服務，從多元視角記錄各個部門為新機到來的準備與投入，傳遞全體團隊攜手迎接 787 的共同使命。

1 月從黎明機坪揭開序幕，機師、空服、地勤及修護人員同框，展現喜迎新機的全新氣象；2 月聚焦發動機及修護細節，傳遞三萬英呎的從容，源自毫米的堅持；3、4 月前往地勤與貨運作業現場，呈現對旅客行李到珍貴貨物的細心守護；5 月登機走入客艙篇章，暖心迎賓的細緻服務，逐月揭開 787 不同的客艙空間及體驗。

6 月及 7 月將玉山晨曦、合歡山雲霧融入 787 客艙迎賓飾板設計，營造東方美學氛圍與尊榮質感；8 月、9 月及 10 月分別走進豪華經濟艙、經濟艙及豪華商務艙三艙等，華航細緻入微的款待時刻，享受舒適飛行；11 月深入駕駛艙，呈現機師專注飛行的身影，守護每趟飛行；12 月則由天色漸亮中的 787 啟程，象徵邁向嶄新旅程的全新篇章。

2027 年華航月曆有掛曆與桌曆設計，其中桌曆頁面含括 4 頁功能頁、放大書寫空間，另新增 Q 版航空角色及旅行符號貼紙頁，方便使用者自由點綴、標記特殊節日，兼具實用及趣味。2027 年延續限量贈送形式，即日起陸續發送華夏晶鑽、翡翠會員等；於 11 月 6 日至 9 日參加 ITF 台灣國際旅展華航攤位現場活動，也有機會獲得。華航期待以全新 787 機隊與旅客相遇，共同寫下更多精彩的飛行故事，創造每一個夢幻時刻。

2027 年華航月曆有掛曆與桌曆設計，聚焦團隊合作精神，展現 787 的不同面貌，串起華航的職人專業與服務。圖／華航提供