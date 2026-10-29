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煙波早堂11月全台上市 首度來台招牌麵食「柴亞式暖醬河粉」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「柴亞式暖醬河粉」，品嚐時有草本氣息與椰香縈繞舌尖，其明亮果酸的風味，隨著醬汁蓋覆上的滑順河粉，能柔軟喚醒旅人的胃蕾。圖／煙波集團提供
「柴亞式暖醬河粉」，品嚐時有草本氣息與椰香縈繞舌尖，其明亮果酸的風味，隨著醬汁蓋覆上的滑順河粉，能柔軟喚醒旅人的胃蕾。圖／煙波集團提供

煙波國際觀光集團將於11月起推出晨間企劃，攜手連《泰國米其林指南》必比登推介名店「Chawee」，於全台煙波旗下旅宿的早餐時段供應。這道招牌菜色「柴亞式暖醬河粉」，來自三座國際主廚獎的Jeeraphon Ritthep（Chef Tan）的頂尖手藝，旅客無需飛往泰國清邁，只要選擇入住煙波全台旗下各館，入座即開航、在餐桌上用味蕾經歷一趟泰國的米其林風味旅程。

「煙波早堂」企劃持續攜手國際餐飲品牌合作，每回總能帶給旅客耳目一新的早餐「星級」體驗。今年度，暨合作連續兩年榮獲《米其林指南》必比登推薦的墨西哥料理品牌Pang Taco胖塔可與連續三年榮獲首爾米其林必比登推介的韓國名店「계월 KYEWOL」；這個秋冬，煙波公布將合作泰國名店「Chawee」，其創辦人Jeeraphon Ritthep（Chef Tan）曾兩度奪下世界傑出主廚獎（2016、2019），2021年再獲泰國傑出主廚獎。

Chef Tan廚藝生涯始於 Buddy Hotel，其後參與杜拜泰國美食節，返回曼谷創立 Tan's Kitchen。此後經歷過清邁、波蘭與新加坡，擔任泰式料理主管、副主廚、行政主廚，一路成為一位餐飲顧問。24年間，他不斷在各種經歷與各國城市重新組織「從在地味蕾認識泰式風味」，並從中呈現出最值得留下的地方風味。最後，Chef Tan更以祖母之名—Chawee—開設餐廳，把一路累積的技藝，帶回從小熟悉的那張餐桌。

「柴亞式暖醬河粉」是 Chawee 的招牌，使用道地的辛香料與酸甜綜合調味-乾辣椒、紅蔥頭、大蒜、香茅、卡菲萊姆葉及蝦醬，而基底醬汁則為手工祕製咖哩與椰奶共同熬煮，再依序放入豬絞肉、豆腐與甜菜脯增添醬體層次厚度，最後起鍋前再添加羅望子和椰糖收住酸甘比例，完美呈現在濃郁湯頭中的一絲甜味與清香。

煙波集團早餐企劃「煙波早堂」將於11月起推出全新跨海合作，攜手連《泰國米其林指南》必比登推介名店「Chawee」，推出星級泰式風味。圖／煙波集團提供
煙波集團早餐企劃「煙波早堂」將於11月起推出全新跨海合作，攜手連《泰國米其林指南》必比登推介名店「Chawee」，推出星級泰式風味。圖／煙波集團提供

泰國 米其林 清邁

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