Purple Wish聖誕樹璀璨登場！統一愛．Sharing 11月20日點亮北高

統一（1216）集團愛．Sharing今年以充滿中世紀浪漫的「布拉格」為年度主題城市，於高雄夢時代、統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA以及集團各通路，共創古典華麗與現代光影結合的聖誕慶典！

2016年起，「愛．Sharing」陪著全台民眾一同從巴黎到威尼斯，每年體驗不同的浪漫與聖誕氛圍。

今年「愛．Sharing」帶大家前往歐洲的心臟—伏爾塔瓦河畔的布拉格，這座城市融合了哥德式的神秘尖塔、巴洛克的華麗穹頂，以及新藝術風格的細膩優雅。漫步在古老的查理大橋上，每一步都彷彿踏在時光的琴鍵上，低迴著卡夫卡的哲思與慕夏筆下的唯美詩篇。

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於布拉格著名的立體主義建築風格，融合波希米亞水晶的設計及天文鐘等元素，讓光影在幾何切面之間流轉，折射出層層璀璨，展現城市的人文底蘊與魔幻魅力。

北高兩大場域的其他裝置也充滿布拉格的奇幻與特色。從台北時代百貨夢廣場，走入波西米亞的時間迴圈，漫步查理大橋及維巴庭園，回望浪漫金色夕陽。在慕夏花與四季沙龍的旋轉咖啡座間感受繁華，伴隨伏爾塔瓦河守願女神的生命之泉，流金星夢的璀璨銀河。卡夫卡的第七間房則矗立在DREAM PLAZA前，透露最深邃的魔幻。

高雄夢時代場域則以熱情華麗的波希米亞樂章為引，回應布拉格的神祕呼喚，朝聖布拉格加冕之路，舞動布拉格將慕夏的飛揚線條化為躍動旋律，而布拉格花語秘境則映照出大理石女神的幽靜花園。最後駐足於黃金交響曲，在星空下，感受古城的璀璨。

2026「愛．Sharing」於11/20 (五)18:00點燈揭開序幕，邀約民眾共同見證14米高聖誕樹、周邊浪漫燈區、Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀。同時，邀請周湯豪和婁俊碩分別在台北時代百貨及高雄夢時代演出，與民眾一起分享屬於冬日的浪漫。