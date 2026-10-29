快訊

舊行動電源回收送150元！期限7天規則曝 再加碼行充舊換新折500元

河口湖命案井女出殯 母泣不成聲…友人：母女不是外界傳的那樣

禍不單行！西班牙第二起重大鐵路傷亡，又遇罷工＋大選

聽新聞
0:00 / 0:00

亞曼達塞佛瑞真情演出好催淚！Tiffany耶誕短片 石上鳥串起母女情感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供
由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）迎來全新品牌大使！好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）正式加入品牌，並首度演出2026年耶誕佳節形象短片「You & Me」，以紐約為背景，透過一只珍藏多年的經典藍色禮盒，串起母女三代的情感與記憶。短片以「Love Is a Gift」為主題，將節日送禮從物質層次延伸至家族傳承，傳遞最珍貴的禮物，往往是那些隨歲月累積、持續被賦予新意的情感。

片中的小女孩看見母親透過配戴Tiffany HardWear系列珠寶、展現獨立鮮明的個人風格，理解母親不只是記憶中的家長，更是一位擁有自己人生、成就與魅力的女性。影片中飾演母親的亞曼達塞佛瑞將一只裝有手繪石上鳥耶誕樹掛飾的藍色禮盒送給女兒，讓藍色禮盒所承載的，不只是拆開禮物的驚喜，更是不同世代對愛的理解，以及家庭共同累積的回憶。

這件專為短片打造的石上鳥擺飾，由製作設計師Karen Murphy參與設計，靈感源自蒂芙尼傳奇設計師Jean Schlumberger於1965年創作的經典石上鳥作品。品牌亦將Louis Comfort Tiffany設計的歷史彩繪玻璃紫藤桌燈等珍藏融入住宅場景，藉由具有歷史底蘊的物件，營造歲月沉澱的居家氛圍，呼應珠寶與藝術珍藏如何融入日常，成為值得世代保存的傳家之物。

短片由奧斯卡金像獎提名導演Derek Cianfrance執導，並與創意代理公司American Haiku及製作公司Radical Media合作。配樂則重新演繹The Wannadies於1994年推出的「You & Me Song」，將原本與青春愛情相連的歌曲，轉化為歌頌母女之愛的情感篇章。

除了影片中出現的Tiffany HardWear珠寶和象徵希望與美好的石上鳥系列，以交織線條與鑽石呈現情感羈絆的Sixteen Stone系列。此外，Tiffany Knot、Tiffany T1與Tiffany Lock系列，也分別以交織線條、T字幾何設計及鎖形意象，詮釋親密連結、個人風格與永恆承諾，成為佳節傳達心意、創造回憶的送禮首選。

由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供
由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear黃K金鑲嵌綠松石珠耳環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear黃K金鑲嵌綠松石珠耳環。圖／蒂芙尼提供

由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供
由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear系列黃K金鑲嵌鑽石漸層鏈節項鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列黃K金鑲嵌鑽石漸層鏈節項鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear小型鏈節黃K金鑲嵌綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear小型鏈節黃K金鑲嵌綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列鉑金與黃K金單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列鉑金與黃K金單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥系列鉑金與黃K金鑽石耳環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥系列鉑金與黃K金鑽石耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 情感 珠寶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

媽媽手繪房屋圖、阿公阿嬤送的陶笛！屏東演武場展出「時光禮物月台」

從《心動列車》到《欠妳的那場婚禮》蘇慧倫與張孝全 23 年後的重逢

宋芸樺大膽挑戰親密戲！《告別的年代》從少女演到熟齡被封「金馬最大遺珠」

陳幸妤爆紅托特包出自她之手 Julia Gash攜陽明交大推校園紀念品

相關新聞

疑為賺回饋私登客人發票！百貨精品櫃姐被抓包 消費者怒報警

百貨公司消費發票竟疑遭店員登錄會員了？一名網友近日在Threads發文爆料，表示10月22日晚間前往台北美麗華百樂園的香奈兒專櫃，使用美麗華聯名卡購買一支口紅，結帳時被詢問是否需要申辦百貨App會員，卻被櫃檯人員告知「不用了沒有關係，不影響不用特別辦」。沒想到，約45分鐘後，原PO在另一間專櫃消費，為了參加滿額折抵活動而申辦會員，準備補登香奈兒的發票時，系統竟顯示發票「已經被登錄過會員」，讓他相當傻眼。

亞曼達塞佛瑞真情演出好催淚！Tiffany耶誕短片 石上鳥串起母女情感

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）迎來全新品牌大使！好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）正式加入品牌，並首度演出2026年耶誕佳節形象短片「You & Me」，以紐約為背景，透過一只珍藏多年的經典藍色禮盒，串起母女三代的情感與記憶。短片以「Love Is a Gift」為主題，將節日送禮從物質層次延伸至家族傳承，傳遞最珍貴的禮物，往往是那些隨歲月累積、持續被賦予新意的情感。

雄獅全球鐵道旅遊營收突破10億元 攜臺鐵推新行程搶國旅商機

雄獅（2731）持續擴大鐵道旅遊布局，今年全球觀光鐵道產品營收已突破10億元，其中國內鐵道旅遊前五月營收年增兩成。看好台灣環島鐵路串聯全台242個車站的旅遊商機，雄獅攜手臺鐵推出「臺鐵假期」，29日中午12時正式開賣，擴大多站點出發模式，並搭配11月ITF台灣國際旅展推出優惠，指定觀光列車團體行程最高現折1,500元，搶攻國旅市場。

王品旗下人氣高級鐵板燒「阪前」推火藝之宴 雙人同行送980元帝王蟹腳

王品集團搶攻秋冬高端餐飲商機，旗下頂級鐵板燒品牌「阪前鐵板燒」推出全新秋冬套餐《火藝之宴》，結合酒焰、炭燻及稻燒等料理技法，主打日本A5和牛、南非活鮑魚及龍蝦等高級食材，即日起於全台7家分店同步上市。迎接秋蟹季節，11月1日至30日平日推出雙人同行優惠，符合活動條件即可獲贈價值980元的帝王蟹腳1份，吸引聚餐及高端餐飲客群。

愛買跨品牌集點換購 4大系列廚房好物2.5折起、氣炸鍋1,480元

瞄準家庭料理及居家生活商機，愛買量販首度推出跨品牌集點換購活動，以「廚房減法計畫」為主題，集結Neoflam、Mufun、康寧及KINYO等品牌，推出氣炸鍋、調理機、料理鍋及保溫杯等商品，主打縮短備餐時間、降低下廚負擔，精選商品最低2.5折起，其中6.5L氣炸鍋換購價1,480元，搶攻年底居家消費需求。

觸控MacBook Pro真的來了！首搭OLED螢幕、M5 Pro晶片 售價9.79萬元起

等了好幾天，Apple壓軸新品終於登場，而且這次真的有觸控螢幕了！全新MacBook Pro不僅首度加入螢幕觸控，更換上串聯式OLED顯示器，成為Mac產品線的重要突破。搭載M5 Pro、M5 Max晶片，不僅大幅提升效能與AI運算能力，還加入Mac版動態島，機身也變得更薄、更輕，電池續航力最長可達24小時。這次更新不只是硬體規格升級，更改變使用者操作Mac的方式，無論是日常工作、影音娛樂，或專業創作，都能獲得更直覺的使用體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。