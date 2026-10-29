亞曼達塞佛瑞真情演出好催淚！Tiffany耶誕短片 石上鳥串起母女情感

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）迎來全新品牌大使！好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）正式加入品牌，並首度演出2026年耶誕佳節形象短片「You & Me」，以紐約為背景，透過一只珍藏多年的經典藍色禮盒，串起母女三代的情感與記憶。短片以「Love Is a Gift」為主題，將節日送禮從物質層次延伸至家族傳承，傳遞最珍貴的禮物，往往是那些隨歲月累積、持續被賦予新意的情感。

片中的小女孩看見母親透過配戴Tiffany HardWear系列珠寶、展現獨立鮮明的個人風格，理解母親不只是記憶中的家長，更是一位擁有自己人生、成就與魅力的女性。影片中飾演母親的亞曼達塞佛瑞將一只裝有手繪石上鳥耶誕樹掛飾的藍色禮盒送給女兒，讓藍色禮盒所承載的，不只是拆開禮物的驚喜，更是不同世代對愛的理解，以及家庭共同累積的回憶。

這件專為短片打造的石上鳥擺飾，由製作設計師Karen Murphy參與設計，靈感源自蒂芙尼傳奇設計師Jean Schlumberger於1965年創作的經典石上鳥作品。品牌亦將Louis Comfort Tiffany設計的歷史彩繪玻璃紫藤桌燈等珍藏融入住宅場景，藉由具有歷史底蘊的物件，營造歲月沉澱的居家氛圍，呼應珠寶與藝術珍藏如何融入日常，成為值得世代保存的傳家之物。

短片由奧斯卡金像獎提名導演Derek Cianfrance執導，並與創意代理公司American Haiku及製作公司Radical Media合作。配樂則重新演繹The Wannadies於1994年推出的「You & Me Song」，將原本與青春愛情相連的歌曲，轉化為歌頌母女之愛的情感篇章。

除了影片中出現的Tiffany HardWear珠寶和象徵希望與美好的石上鳥系列，以交織線條與鑽石呈現情感羈絆的Sixteen Stone系列。此外，Tiffany Knot、Tiffany T1與Tiffany Lock系列，也分別以交織線條、T字幾何設計及鎖形意象，詮釋親密連結、個人風格與永恆承諾，成為佳節傳達心意、創造回憶的送禮首選。

由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear黃K金鑲嵌綠松石珠耳環。圖／蒂芙尼提供

由蒂芙尼新任品牌大使Amanda Seyfried演繹的2026年耶誕佳節形象劇照。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear系列黃K金鑲嵌鑽石漸層鏈節項鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear小型鏈節黃K金鑲嵌綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列鉑金與黃K金單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供