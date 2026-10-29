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吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

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吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾爆料在麥當勞吃到「生漢堡排」，引起網友熱烈討論。美聯社
民眾爆料在麥當勞吃到「生漢堡排」，引起網友熱烈討論。美聯社

竟然是生肉排！有網友近日於社群平台發文，指出自己在10月12日於台南西門二店購買麥當勞雙層四盎司牛肉堡，但發現其中的牛肉漢堡排沒有熟，並出現嘔吐、腹瀉情況，同時也指出麥當勞僅賠償4,000元慰問金。對此，麥當勞也發表致歉聲明，指出該案為單店員工作業疏失所致，除退費並提供全額醫療費用，同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序。

根據網友的貼文，指出在雙層四盎司牛肉堡中發現漢堡排沒熟。告知業者後，麥當勞店長即取回漢堡並辦理退費。之後該網友當天出現嘔吐、腹瀉情況，並至急診掛點滴，後來又持續拉肚子數日。待休養結束後主動聯繫麥當勞，並提供診斷證明書、薪資賠償明細。後來麥當勞總公司只願意提供慰問金4,000元，不願意賠償薪資、計程車資等損失。隨著事件在網路發酵，其他網友也表示「不應該讓店拿走生肉的，美國麥當勞發生這種事情可以享後半年餘生了」、「哇靠 這牛生到我彷彿看見還在吃草」。

對此事件，麥當勞表示該案為單店員工作業疏失所致。對於顧客拿到不符合標準的產品，餐廳主管除於接獲反映後，立即表達歉意、退費及補上正確產品，並提供全額醫療費用；同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序。後續亦將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類案再次發生。

漢堡 麥當勞 急診 牛肉堡

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