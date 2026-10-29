快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

王品旗下人氣高級鐵板燒「阪前」推火藝之宴 雙人同行送980元帝王蟹腳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「阪前鐵板燒」全新秋冬新套餐《火藝之宴》將酒焰、炭燻等細膩料理技藝融入頂級海陸食材，獻上「稻燒A5和牛」、「酒焰南非活鮑魚」及「炭烤龍蝦」等匠心之作，即日起於全台7家分店同步上市。王品集團／提供
「阪前鐵板燒」全新秋冬新套餐《火藝之宴》將酒焰、炭燻等細膩料理技藝融入頂級海陸食材，獻上「稻燒A5和牛」、「酒焰南非活鮑魚」及「炭烤龍蝦」等匠心之作，即日起於全台7家分店同步上市。王品集團／提供

王品集團搶攻秋冬高端餐飲商機，旗下頂級鐵板燒品牌「阪前鐵板燒」推出全新秋冬套餐《火藝之宴》，結合酒焰、炭燻及稻燒等料理技法，主打日本A5和牛、南非活鮑魚及龍蝦等高級食材，即日起於全台7家分店同步上市。迎接秋蟹季節，11月1日至30日平日推出雙人同行優惠，符合活動條件即可獲贈價值980元的帝王蟹腳1份，吸引聚餐及高端餐飲客群。

阪前鐵板燒曾獲《網路溫度計DailyView》網路聲量調查「人氣高級鐵板燒」及「日式款待系頂級鐵板燒」冠軍，此次秋冬菜單延續日式職人料理精神，結合法式精緻餐飲手法，透過不同火候與烹調方式，提升頂級食材的風味層次。

新套餐以「鰹魚半敲燒佐柚香油醋」揭開序幕，運用檸檬晶球分子料理技法增添風味，接續推出「生火腿明太子金磚吐司」，以鹹甜交織的口感豐富前菜選擇。

主餐部分，除了品牌招牌「稻燒A5和牛」及「酒焰南非活鮑魚」，本季也將龍蝦二吃結合炭爐燻烤技法，透過炭火香氣呈現海鮮鮮甜，強化現場鐵板料理的視覺與用餐體驗。

此外，新套餐增加湯品與飯食選擇，湯品包括「現沖牛肉清湯」及「栗子南瓜湯」，飯食則有「香筍鱒魚卵和牛炒飯」與「松露蕈菇釜飯」，甜點提供「黑森林舒芙蕾」及加入跳跳糖的「草莓冰淇淋檸檬塔」，滿足不同消費者喜好。

阪前表示，《火藝之宴》自9月底起陸續於台北大葉高島屋店、台北中山北店及板橋民生店搶先推出，目前已擴大至全台7家分店同步供應。

為帶動11月平日來客，阪前同步推出秋蟹優惠活動，11月1日至30日，周一至周五且非國定假日期間，兩人同行至全台門市內用消費2客套餐，出示活動貼文並分享，即招待價值980元的「極上帝王蟹腳」1份，藉由季節限定菜色與加值優惠，搶攻年底聚餐市場。

將「龍蝦二吃」結合炭爐燻烤之變化，以炭火烘托海味的鮮甜。<a href='/search/tagging/2/王品集團' rel='王品集團' data-rel='/2/119560' class='tag'><strong>王品集團</strong></a>／提供
將「龍蝦二吃」結合炭爐燻烤之變化，以炭火烘托海味的鮮甜。王品集團／提供

鐵板燒 王品 王品集團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全家火鍋配料業績近翻倍！擴大4,500店賣肉片、火鍋料搶小家庭商機

拿坡里萬聖節放大絕！8塊烤雞209元 限時優惠開跑

「全家」攜崔始源即興開鍋！推4款限定圍兜、「吃鍋後源會」主題店

「石二鍋」全台達百家店 事業群總經理：客人用餐時的回憶是寶藏

相關新聞

疑為賺回饋私登客人發票！百貨精品櫃姐被抓包 消費者怒報警

百貨公司消費發票竟疑遭店員登錄會員了？一名網友近日在Threads發文爆料，表示10月22日晚間前往台北美麗華百樂園的香奈兒專櫃，使用美麗華聯名卡購買一支口紅，結帳時被詢問是否需要申辦百貨App會員，卻被櫃檯人員告知「不用了沒有關係，不影響不用特別辦」。沒想到，約45分鐘後，原PO在另一間專櫃消費，為了參加滿額折抵活動而申辦會員，準備補登香奈兒的發票時，系統竟顯示發票「已經被登錄過會員」，讓他相當傻眼。

王品旗下人氣高級鐵板燒「阪前」推火藝之宴 雙人同行送980元帝王蟹腳

王品集團搶攻秋冬高端餐飲商機，旗下頂級鐵板燒品牌「阪前鐵板燒」推出全新秋冬套餐《火藝之宴》，結合酒焰、炭燻及稻燒等料理技法，主打日本A5和牛、南非活鮑魚及龍蝦等高級食材，即日起於全台7家分店同步上市。迎接秋蟹季節，11月1日至30日平日推出雙人同行優惠，符合活動條件即可獲贈價值980元的帝王蟹腳1份，吸引聚餐及高端餐飲客群。

愛買跨品牌集點換購 4大系列廚房好物2.5折起、氣炸鍋1,480元

瞄準家庭料理及居家生活商機，愛買量販首度推出跨品牌集點換購活動，以「廚房減法計畫」為主題，集結Neoflam、Mufun、康寧及KINYO等品牌，推出氣炸鍋、調理機、料理鍋及保溫杯等商品，主打縮短備餐時間、降低下廚負擔，精選商品最低2.5折起，其中6.5L氣炸鍋換購價1,480元，搶攻年底居家消費需求。

觸控MacBook Pro真的來了！首搭OLED螢幕、M5 Pro晶片 售價9.79萬元起

等了好幾天，Apple壓軸新品終於登場，而且這次真的有觸控螢幕了！全新MacBook Pro不僅首度加入螢幕觸控，更換上串聯式OLED顯示器，成為Mac產品線的重要突破。搭載M5 Pro、M5 Max晶片，不僅大幅提升效能與AI運算能力，還加入Mac版動態島，機身也變得更薄、更輕，電池續航力最長可達24小時。這次更新不只是硬體規格升級，更改變使用者操作Mac的方式，無論是日常工作、影音娛樂，或專業創作，都能獲得更直覺的使用體驗。

循文學足跡 來場越後雪國湯旅

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」五天四夜旅程，二○二七年一月十一日至一月十五日登場。跟著文學翻譯家陳蕙慧，走進川端康成經典作品「雪國」的世界，循著作品主角的足跡，旅人將搭乘JR上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住「高半飯店」，還將探訪清津峽溪谷隧道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。