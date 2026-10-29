王品旗下人氣高級鐵板燒「阪前」推火藝之宴 雙人同行送980元帝王蟹腳

王品集團搶攻秋冬高端餐飲商機，旗下頂級鐵板燒品牌「阪前鐵板燒」推出全新秋冬套餐《火藝之宴》，結合酒焰、炭燻及稻燒等料理技法，主打日本A5和牛、南非活鮑魚及龍蝦等高級食材，即日起於全台7家分店同步上市。迎接秋蟹季節，11月1日至30日平日推出雙人同行優惠，符合活動條件即可獲贈價值980元的帝王蟹腳1份，吸引聚餐及高端餐飲客群。

阪前鐵板燒曾獲《網路溫度計DailyView》網路聲量調查「人氣高級鐵板燒」及「日式款待系頂級鐵板燒」冠軍，此次秋冬菜單延續日式職人料理精神，結合法式精緻餐飲手法，透過不同火候與烹調方式，提升頂級食材的風味層次。

新套餐以「鰹魚半敲燒佐柚香油醋」揭開序幕，運用檸檬晶球分子料理技法增添風味，接續推出「生火腿明太子金磚吐司」，以鹹甜交織的口感豐富前菜選擇。

主餐部分，除了品牌招牌「稻燒A5和牛」及「酒焰南非活鮑魚」，本季也將龍蝦二吃結合炭爐燻烤技法，透過炭火香氣呈現海鮮鮮甜，強化現場鐵板料理的視覺與用餐體驗。

此外，新套餐增加湯品與飯食選擇，湯品包括「現沖牛肉清湯」及「栗子南瓜湯」，飯食則有「香筍鱒魚卵和牛炒飯」與「松露蕈菇釜飯」，甜點提供「黑森林舒芙蕾」及加入跳跳糖的「草莓冰淇淋檸檬塔」，滿足不同消費者喜好。

阪前表示，《火藝之宴》自9月底起陸續於台北大葉高島屋店、台北中山北店及板橋民生店搶先推出，目前已擴大至全台7家分店同步供應。

為帶動11月平日來客，阪前同步推出秋蟹優惠活動，11月1日至30日，周一至周五且非國定假日期間，兩人同行至全台門市內用消費2客套餐，出示活動貼文並分享，即招待價值980元的「極上帝王蟹腳」1份，藉由季節限定菜色與加值優惠，搶攻年底聚餐市場。