愛買跨品牌集點換購 4大系列廚房好物2.5折起、氣炸鍋1,480元

等了好幾天，Apple壓軸新品終於登場，而且這次真的有觸控螢幕了！全新MacBook Pro不僅首度加入螢幕觸控，更換上串聯式OLED顯示器，成為Mac產品線的重要突破。搭載M5 Pro、M5 Max晶片，不僅大幅提升效能與AI運算能力，還加入Mac版動態島，機身也變得更薄、更輕，電池續航力最長可達24小時。這次更新不只是硬體規格升級，更改變使用者操作Mac的方式，無論是日常工作、影音娛樂，或專業創作，都能獲得更直覺的使用體驗。

2026-10-29 02:12