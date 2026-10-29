愛買跨品牌集點換購 4大系列廚房好物2.5折起、氣炸鍋1,480元
瞄準家庭料理及居家生活商機，愛買量販首度推出跨品牌集點換購活動，以「廚房減法計畫」為主題，集結Neoflam、Mufun、康寧及KINYO等品牌，推出氣炸鍋、調理機、料理鍋及保溫杯等商品，主打縮短備餐時間、降低下廚負擔，精選商品最低2.5折起，其中6.5L氣炸鍋換購價1,480元，搶攻年底居家消費需求。
愛買表示，活動即日起至2027年2月28日登場，會員單筆消費滿200元即可集1點，集滿1點起就能加價換購指定商品，換購價最低199元。此次商品涵蓋備料、烹飪、快速料理及外帶飲水四大系列，希望透過日常採買累積點數，帶動會員回購及廚房用品換購需求。
在備料商品方面，Neoflam多功能PP砧板集1點加199元即可換購，原價790元，限量350組；掌廚可樂膳耐熱矽膠廚具6件組集2點加299元，限量300組；日云晶亮玻璃杯四刀刃調理機主打5秒快速切碎蒜泥、絞肉，集4點加549元，限量400組。
鍋具方面，Neoflam陶瓷輕量平底鍋28cm集8點加799元，原價2,690元，限量1,000組；陶瓷炒鍋28cm及陶瓷雙耳湯鍋24cm，均為集10點加990元，原價皆為3,290元，分別限量1,000組及800組。
針對忙碌上班族及小家庭，愛買也推出多款快速料理家電。其中，富力森1.2L雙層防燙美食鍋集5點加499元；Mufun日系微波多用料理鍋3件組及4件組，分別集6點加790元、集7點加890元，主打免開火、減少油煙，滿足快速備餐需求。
此次換購商品中，KINYO 6.5L旋鈕式多功能氣炸鍋原價3,280元，會員集12點加1,480元即可換購，限量150台。產品採透明視窗設計，可觀察料理熟度，鎖定家庭料理及少油烹調需求。
此外，愛買也將換購範圍延伸至日常飲水用品，推出康寧Snapware 950ml輕瓷保溫保冰奶蓋杯，具備直飲及吸管雙飲口設計，共有三款顏色，集3點加590元即可換購，原價1,580元，每色限量600組。
愛買表示，此次以跨品牌方式整合廚房及生活用品，透過集點換購提供會員更多商品選擇，並以省時料理為訴求，吸引消費者在日常採買之餘添購居家設備。
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