疑為賺回饋私登客人發票！百貨精品櫃姐被抓包 消費者怒報警

百貨公司消費發票可能會被店員登錄會員？一名網友近日在Threads發文爆料，表示10月22日晚間前往台北美麗華百樂園的精品專櫃，使用美麗華聯名卡購買一支口紅，結帳時被詢問是否有百貨App會員，他回覆可以馬上申辦，卻被櫃檯人員告知「不用了沒有關係，不用特別辦」。沒想到，約45分鐘後，原PO在另一間專櫃消費，為了參加滿額折抵活動而申辦會員，準備補登先前消費的精品發票時，系統竟顯示發票「已經被登錄過會員」，讓他相當傻眼。

原PO表示，當晚約20時55分在精品專櫃消費，當下因櫃檯人員表示不必特別申辦會員，便沒有進行註冊，也未將發票登錄至百貨會員帳戶。直到約21時40分前往另一家專櫃結帳，店員告知加上前一筆的消費金額，剛好可以達到滿6000元折600元的優惠門檻，他才申辦百貨App會員，準備補登先前的消費紀錄。

沒想到，系統卻顯示發票已經被其他會員登錄。原PO隨即返回精品專櫃詢問，櫃檯人員則表示可以協助退刷後重新刷卡，但對於發票為何已被登錄、究竟登錄到誰的會員帳戶，始終支支吾吾沒有辦法回應。

原PO質疑，自己手上明明保有消費明細，為何發票會在不知情的情況下遭到登錄？他也懷疑，是否因自己當下沒有百貨會員，才被告知不必申辦，進而讓發票被登錄到其他客人或員工的會員帳戶。

專櫃認了員工「不誠實行為」消費者不滿：已報警

事件曝光後，當事人陸續更新處理進度，表示已接獲該精品區域主管及相關主管來電，品牌經內部調查後，確認有員工涉及「不誠實、不正當行為」，並已交由人事及相關部門處理。不過，該公司以涉及同仁個人隱私為由，未進一步透露事件細節及懲處內容，讓當事人決定報警，希望釐清真相。

至於美麗華百樂園方面，原PO先前表示，品牌通知後續將由商場端聯繫，提供正式說明；截至原PO目前公開的更新內容，尚未見到美麗華的完整回覆。

原PO昨(28)日也再度更新貼文，表示已向警局報案，「再來應該又是漫漫長路」。

網轟：侵占客人權益犯百貨大忌

貼文曝光後，引發不少網友關注。有網友認為，若經查證確實有百貨人員擅自將顧客消費發票登錄至自己的會員帳戶，可能涉及嚴重違規，有自稱是櫃姐的網友說道：「查出事情屬實之後，這櫃姐肯定完蛋，絕對被開除，因為這對百貨來說是非常重大的違規！屬於侵占客人權益，真要告，你絕對告得成！」有網友認為：「我只能說那個百貨人員沒辦法再繼續待了，盜集客人發票在會員裡是超級大忌！」也有網友感嘆：「認為稀鬆平常沒什麼的大有人在，而且在百貨業是常態吧！這是嚴重人格瑕疵。」

另有網友分享，自己也曾遇過百貨店員用她的會員私拿精品贈品，「後續店長澄清是慣犯，通知總公司懲處並調點」。另一名網友則表示：「我也要學起來！不能姑息他們這些人！之前去信義區百貨買東西也遇到類似的事，當時不知道怎麼投訴，現在知道了，櫃檯找樓管、報警。」