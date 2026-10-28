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滿2000折200、每個月享3天88折！米其林創意中菜「叁酒弍沏」插旗內湖

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
童心未泯松露麵包雞。圖／叁酒弍沏提供
童心未泯松露麵包雞。圖／叁酒弍沏提供

多次獲得米其林推薦的創意台菜「叁酒弍沏」預計於「88樂章婚宴會館」開設「內湖寓所」，將在11月4日正式開幕，並於即日起至11月3日試營運。店內將主打融入創意的傳統手路菜，並推出氣泡水暢飲、滿2,000折200等開幕優惠，指定日期用餐，還可享88折優惠。

叁酒弍沏將大眾熟悉的家常風味注入現代靈魂，講求老菜新作、小菜大作、名菜改作。本次打造「內湖寓所」延續品牌特色料理，其中「童心未泯松露雞」，以焢窯雞的記憶為靈感，將整隻雞以麵糰包覆燜烤，上桌後再透過剖開外層麵包，感受開席的儀式感，每份1,577元。「外國和尚會唸經」以西式丹麥酥皮取代傳統刈包，夾入蔥燒大排與刈包配料，展現中西融合的巧思，每份1,077元。「深情款待西魯肉」則從宜蘭經典滋味出發，運用鮮蝦、干貝等食材增添風味層次，每份1,877元。其他亦有「金沙滾滾土魠酥」、「茶古馬到羊腩排」等特色餐點。（以上為10人桌菜價）

為歡慶開幕，內湖寓所即日起至11月27日推出多重禮遇，包括進口品牌氣泡水暢飲、每人精緻甜品一份，並還有消費滿2,000元現折200元，以及用餐免費停車4小時。此外，即日起至12月31日，逢每月3日、9日及27日來店用餐，可享88折優惠。

金沙滾滾土魠酥。圖／叁酒弍沏提供
金沙滾滾土魠酥。圖／叁酒弍沏提供

創意料理「外國和尚會唸經」。圖／叁酒弍沏提供
創意料理「外國和尚會唸經」。圖／叁酒弍沏提供

米其林 內湖

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