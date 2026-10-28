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炸雞變成板前料理！星國SMALL'S×週末炸雞俱樂部「聯名套餐」只賣2天
11月12日至13日期間，新加坡SMALL’s當代板前餐廳主廚Bjorn Shen將帶領旗下團隊跨海來台，攜手「週末炸雞俱樂部」打造限期2天的「FRIED CHICKEN OMAKASE」，將熟悉的炸雞拆解重組，轉化為充滿驚喜的板前料理。
來自新加坡的Bjorn Shen充滿實驗精神，經營ARTICHOKE、SMALLS、JELLY FISH 等知名餐廳，也曾擔任新加坡版《MasterChef》節目評審。週末炸雞俱樂部主廚Jeek Pan同樣富有大膽創意，兩人均對炸雞擁有無比熱情。本次透過雙方主廚的交流，打造四手聯彈「FRIED CHICKEN OMAKASE」，帶來炸雞的全新想像。
套餐將日式板前型態重組，融合漬物、壽司、湯品、釜飯、割烹等菜式，並加入大膽富有層次的新加坡風味。Bjorn帶來招牌菜「胡椒雞翅」，另外還有展現調味創意的「炸雞壽司」與「炸雞燒賣」。Jeek也推出「不是炸魚薯條」，以幽默方式重新詮釋經典炸物料理。另外還有「雙主廚秘制香料飯與番紅花奶油雞」等菜色同步上桌。
本次聯名套餐「FRIED CHICKEN OMAKASE」將於11月12日、11月13日登場，每日提供4個時段，每套1,680元起。
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