快訊

薔琵颱風致農損逾4.4億 蒜頭、釋迦損失最嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

炸雞變成板前料理！星國SMALL'S×週末炸雞俱樂部「聯名套餐」只賣2天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鮪魚大腹炸雞壽司。圖／週末炸雞俱樂部提供
鮪魚大腹炸雞壽司。圖／週末炸雞俱樂部提供

11月12日至13日期間，新加坡SMALL’s當代板前餐廳主廚Bjorn Shen將帶領旗下團隊跨海來台，攜手「週末炸雞俱樂部」打造限期2天的「FRIED CHICKEN OMAKASE」，將熟悉的炸雞拆解重組，轉化為充滿驚喜的板前料理

來自新加坡的Bjorn Shen充滿實驗精神，經營ARTICHOKE、SMALLS、JELLY FISH 等知名餐廳，也曾擔任新加坡版《MasterChef》節目評審。週末炸雞俱樂部主廚Jeek Pan同樣富有大膽創意，兩人均對炸雞擁有無比熱情。本次透過雙方主廚的交流，打造四手聯彈「FRIED CHICKEN OMAKASE」，帶來炸雞的全新想像。

套餐將日式板前型態重組，融合漬物、壽司、湯品、釜飯、割烹等菜式，並加入大膽富有層次的新加坡風味。Bjorn帶來招牌菜「胡椒雞翅」，另外還有展現調味創意的「炸雞壽司」與「炸雞燒賣」。Jeek也推出「不是炸魚薯條」，以幽默方式重新詮釋經典炸物料理。另外還有「雙主廚秘制香料飯與番紅花奶油雞」等菜色同步上桌。

本次聯名套餐「FRIED CHICKEN OMAKASE」將於11月12日、11月13日登場，每日提供4個時段，每套1,680元起。

秘製香料飯與番紅花奶油雞。圖／週末炸雞俱樂部提供
秘製香料飯與番紅花奶油雞。圖／週末炸雞俱樂部提供

胡椒雞翅。圖／週末炸雞俱樂部提供
胡椒雞翅。圖／週末炸雞俱樂部提供

不是炸魚薯條。圖／週末炸雞俱樂部提供
不是炸魚薯條。圖／週末炸雞俱樂部提供

SMALL’s當代板前餐廳主廚Bjorn Shen圖／週末炸雞俱樂部提供
SMALL’s當代板前餐廳主廚Bjorn Shen圖／週末炸雞俱樂部提供

炸雞 套餐 料理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

500小趴踢首波12家出攤名單揭曉！500甜店家、五星級餐飲與特色酒飲齊聚西門紅樓

一桌1000元…黑龍江新娘設「外賣席」 婚宴爽吃炸雞、奶茶、麻辣燙

蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑！攜長榮航空豪送總價破200萬元機票

天才餐飲30日登創櫃板

相關新聞

滿2000折200、每個月享3天88折！米其林創意中菜「叁酒弍沏」插旗內湖

多次獲得米其林推薦的創意台菜「叁酒弍沏」預計於「88樂章婚宴會館」開設「內湖寓所」，將在11月4日正式開幕，並於即日起至11月3日試營運。店內將主打融入創意的傳統手路菜，並推出氣泡水暢飲、滿2,000折200等開幕優惠，指定日期用餐，還可享88折優惠。

炸雞變成板前料理！星國SMALL'S×週末炸雞俱樂部「聯名套餐」只賣2天

11月12日至13日期間，新加坡SMALL’s當代板前餐廳主廚Bjorn Shen將帶領旗下團隊跨海來台，攜手「週末炸雞俱樂部」打造限期2天的「FRIED CHICKEN OMAKASE」，將熟悉的炸雞拆解重組，轉化為充滿驚喜的板前料理。

「君尹Brisé」新銳主廚江丕禮撞臉沈伯洋！洋流粉絲上門後專程二刷

Fine dining 餐廳除了料理讓人驚艷，主廚的相貌也可能意外成為亮點！台北當代法式料理餐廳「君尹Brisé」新銳主廚江丕禮（Chef Pili），因外型神似民進黨台北市長參選人沈伯洋，意外成為餐桌上的趣味話題。

早餐滿百拚機車！弘爺漢堡Hello Kitty刮刮卡進入最後倒數

早餐每天都要吃，現在到弘爺漢堡，還能順手把千萬元好禮的中獎機會帶回家！弘爺漢堡攜手三麗鷗推出「2026 Hello Kitty天天陪你吃早餐」刮刮卡活動，現正進入最後倒數階段，11月15日前至門市消費，單筆消費每滿100元即贈刮刮卡1張，200元可得2張、依此類推。

7-ELEVEN「巧克力大賞」百款商品齊發！ 開心果系列、好時可可飲必嘗

秋冬進入巧克力銷售旺季，7-ELEVEN自10月創新推出雷神巧克力相關聯名打頭陣，10月28日起再集結冰品、甜點、烘焙、糖果、零食、預購等多元類別推出「巧克力大賞」專案架，在吃法與選品更升級，同時全球精品巧克力專門店「CupiCho丘彼巧」也蒐集世界各地特色巧克力，上百款商品齊發免搭機就可以零時差買到精緻選品。

台南人一起跟30年百貨說再見 新光三越中山店10月31日熄燈時刻揭曉

在台南陪伴在地人30年的新光三越台南中山店，於本周六10月31日迎來最終營業日，新光三越的招牌將正式熄燈、告別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。