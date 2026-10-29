循文學足跡 來場越後雪國湯旅

一名70多歲女性，多年來飽受下肢靜脈曲張困擾，雙腿可見明顯突出、彎曲血管，每當久站或走路較久，雙腿就易痠脹沉重，到了下午更明顯。除了腿部不適，她還有長期膝蓋疼痛問題，一直以為是年紀大、膝關節退化所致，因此多年來也沒有把「膝痛」和「腿部血管」聯想在一起。

2026-10-29 00:00