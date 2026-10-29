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循文學足跡 來場越後雪國湯旅
有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」五天四夜旅程，二○二七年一月十一日至一月十五日登場。跟著文學翻譯家陳蕙慧，走進川端康成經典作品「雪國」的世界，循著作品主角的足跡，旅人將搭乘JR上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住「高半飯店」，還將探訪清津峽溪谷隧道。
另外搭乘湯澤高原空中纜車，盡覽湯澤町街景、織布的場景，並欣賞獨特的小千谷縮。越後入住獲得日本優良設計大賞溫泉名宿「龍言」二連泊，並將造訪越後妻有大地藝術祭核心據點「里山現代美術館MonET 」。
一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，或上有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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