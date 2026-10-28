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「君尹Brisé」新銳主廚江丕禮撞臉沈伯洋！洋流粉絲上門後專程二刷

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
君尹Brisé新銳主廚江丕禮（Chef Pili）。圖／君尹Brisé提供
君尹Brisé新銳主廚江丕禮（Chef Pili）。圖／君尹Brisé提供

Fine dining 餐廳除了料理讓人驚艷，主廚的相貌也可能意外成為亮點！台北當代法式料理餐廳「君尹Brisé」新銳主廚江丕禮（Chef Pili），因外型神似民進黨台北市長參選人沈伯洋，意外成為餐桌上的趣味話題。

有客人繫著「洋流」飄帶走進餐廳，看到主廚本人後驚喜發現主廚與沈伯洋撞臉，用餐後特地與同行朋友一起拿著飄帶與江丕禮合影；沒想到幾天後，這位客人又號召朋友一起回訪，讓原本發生在餐桌旁的偶遇，成為主廚與客人之間一段有趣的緣分。

對客人而言，這次用餐體驗多了一個意料之外的驚喜；對主廚來說，則是在專注料理之外，因為「撞臉」而收穫一段特別的餐廳日常。這場小插曲沒有改變餐桌上的主角仍是料理，卻也讓人看見高端餐飲空間裡，除了技法、風味與美學，同樣存在輕鬆、幽默的一面。

今年36歲的江丕禮，是國內傑出新銳主廚之一，今年「君尹Brisé」甫獲《臺灣米其林指南2026》新入選餐廳肯定，也在「500盤2026」拿下2盤，逐步累積餐飲圈的關注。

江丕禮並非一開始就走上廚藝之路，他在台北長大，年少時熱愛拆解、重組零件，高中選讀汽車修護科，對結構與材料展現濃厚興趣，直到大學轉讀餐飲管理，才正式走進料理世界。從機械到餐飲，看似截然不同的領域，卻有著相通之處。江丕禮曾說：「料理和機械一樣，都講求結構與精準，但料理多了一層無法量化的情感與溫度。」這份對結構的敏銳觀察，也逐漸成為他理解料理、發展個人風格的起點。

他的廚藝養成始於2013年，加入義大利主廚Angelo Agliano在台開設的同名餐廳，從義式料理的基礎技法與廚房訓練累積實力。2016年，他在Chef Angelo推薦下，他進入台北「L'Atelier de Joël Robuchon」，展開長達五年的法式料理歷練，從基層一路晉升至副主廚，並在Chef Olivier與Chef Florence的帶領下，建立經典法餐與當代料理的基礎，也親身經歷餐廳從登台到摘下米其林二星的過程。

2022年起，江丕禮擔任「le beaujour」主廚，開始更深入思考料理如何承載個人觀點。他不只在意一道菜好不好吃，也希望透過命名、食材與風味組合，傳達更完整的意象。這份從結構出發、再將情感融入料理的思考，也延續到「君尹Brisé」的餐桌上。

相對於一時的撞臉話題，江丕禮持續打磨的，仍是每一道菜背後的風味、結構與故事，目前餐廳正供應他全新創作的秋季套餐。從撞臉話題到料理實力，江丕禮意外為fine dining增添餐桌外的趣談，也讓更多人有機會進一步認識「君尹Brisé」。

◎君尹Brisé

．地址：台北市中山區建國北路一段92巷8號

．電話：02-2509-1070

．營業時間：週一至週日午餐12:00~14:30；晚餐18:00~22:00

．價格：平日午餐每位2,680元+10%（6道）；平日晚餐&假日午/晚餐每位 3,880元+10%（9道）

．餐酒搭配：有酒精3杯1180元+10%、5杯1980元+10%；/無酒精3杯980元+10%、5杯1480元+10%

．線上訂位：https://inline.app/booking/Brise/Brise

秋季套餐三道開場小點。圖／君尹Brisé提供
秋季套餐三道開場小點。圖／君尹Brisé提供

秋季套餐主菜，桂野-海濱和羊鞍・防風根・桂花・假蒟葉。圖／君尹Brisé提供
秋季套餐主菜，桂野-海濱和羊鞍・防風根・桂花・假蒟葉。圖／君尹Brisé提供

秋季套餐前菜，秋暉-國王鮭魚・南瓜・柑橘・菊花。圖／君尹Brisé提供
秋季套餐前菜，秋暉-國王鮭魚・南瓜・柑橘・菊花。圖／君尹Brisé提供

君尹Brisé以輕盈明亮空間呼應當代法式輕鬆精緻餐廳的定位與料理氣質。圖／君尹Brisé提供
君尹Brisé以輕盈明亮空間呼應當代法式輕鬆精緻餐廳的定位與料理氣質。圖／君尹Brisé提供

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