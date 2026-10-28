早餐滿百拚機車！弘爺漢堡Hello Kitty刮刮卡進入最後倒數

早餐每天都要吃，現在到弘爺漢堡，還能順手把千萬元好禮的中獎機會帶回家！弘爺漢堡攜手三麗鷗推出「2026 Hello Kitty天天陪你吃早餐」刮刮卡活動，現正進入最後倒數階段，11月15日前至門市消費，單筆消費每滿100元即贈刮刮卡1張，200元可得2張、依此類推。

無論是替家人買早餐、幫同事一起帶餐，或是周末全家到店用餐，只要單筆金額跨過百元門檻，就能多一次中獎機會。

本次活動祭出總價值千萬元的豐富獎項，最大獎為PGO威力125機車8台；Hello Kitty聯名商品則包括氣炸鍋2,000台、日式折疊傘2,000把、泡芙束口袋2,000個及環保鮮食袋7萬份，另有桌上型洗碗機、3C商品、旅遊抵用券、餐飲與場館體驗，以及多款弘爺漢堡聯名生活用品。

從最大獎的機車與人氣家電，再到每天都用得到的生活用品，張張都令人驚喜。吃早餐就到弘爺漢堡，不只讓早餐充滿儀式感，更有機會帶回大獎。

弘爺漢堡表示，今年活動特別以Hello Kitty、Mimmy與Dear Daniel的家族陪伴感為主軸，呼應弘爺漢堡「天天陪你吃早餐」的品牌精神。刮刮卡發送至11月15日，獎項兌換至11月30日，各門市刮刮卡數量有限，卡片送完即提前截止，活動延期門市請至官網查詢。

弘爺漢堡說，距離活動結束只剩最後3周，想拚PGO機車、鎖定Hello Kitty聯名氣炸鍋或其他好禮的消費者，不妨從明天早餐開始，把握機會到鄰近弘爺漢堡門市消費滿百、立即開刮(僅限門市消費，外送訂單不適用)。

弘爺漢堡大受消費者喜愛的－揪醬自由配系列。業者／提供