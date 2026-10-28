快訊

美股早盤／SK海力士財報點火！美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策

市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

鹹豬手慣犯？大咖女星遭「戳胸摟腰」頻側身躲 網見互動影片喊心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

早餐滿百拚機車！弘爺漢堡Hello Kitty刮刮卡進入最後倒數

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
弘爺漢堡「天天陪你吃早餐」，業者／提供
弘爺漢堡「天天陪你吃早餐」，業者／提供

早餐每天都要吃，現在到弘爺漢堡，還能順手把千萬元好禮的中獎機會帶回家！弘爺漢堡攜手三麗鷗推出「2026 Hello Kitty天天陪你吃早餐」刮刮卡活動，現正進入最後倒數階段，11月15日前至門市消費，單筆消費每滿100元即贈刮刮卡1張，200元可得2張、依此類推。

無論是替家人買早餐、幫同事一起帶餐，或是周末全家到店用餐，只要單筆金額跨過百元門檻，就能多一次中獎機會。

本次活動祭出總價值千萬元的豐富獎項，最大獎為PGO威力125機車8台；Hello Kitty聯名商品則包括氣炸鍋2,000台、日式折疊傘2,000把、泡芙束口袋2,000個及環保鮮食袋7萬份，另有桌上型洗碗機、3C商品、旅遊抵用券、餐飲與場館體驗，以及多款弘爺漢堡聯名生活用品。

從最大獎的機車與人氣家電，再到每天都用得到的生活用品，張張都令人驚喜。吃早餐就到弘爺漢堡，不只讓早餐充滿儀式感，更有機會帶回大獎。

弘爺漢堡表示，今年活動特別以Hello Kitty、Mimmy與Dear Daniel的家族陪伴感為主軸，呼應弘爺漢堡「天天陪你吃早餐」的品牌精神。刮刮卡發送至11月15日，獎項兌換至11月30日，各門市刮刮卡數量有限，卡片送完即提前截止，活動延期門市請至官網查詢。

弘爺漢堡說，距離活動結束只剩最後3周，想拚PGO機車、鎖定Hello Kitty聯名氣炸鍋或其他好禮的消費者，不妨從明天早餐開始，把握機會到鄰近弘爺漢堡門市消費滿百、立即開刮(僅限門市消費，外送訂單不適用)。

弘爺漢堡大受消費者喜愛的－揪醬自由配系列。業者／提供
弘爺漢堡大受消費者喜愛的－揪醬自由配系列。業者／提供

弘爺漢堡攜手三麗鷗推出「Hello Kitty天天陪你吃早餐」刮刮卡活動。圖／業者提供
弘爺漢堡攜手三麗鷗推出「Hello Kitty天天陪你吃早餐」刮刮卡活動。圖／業者提供

Hello Kitty 早餐 漢堡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「全家」攜崔始源即興開鍋！推4款限定圍兜、「吃鍋後源會」主題店

宏匯廣場周年慶首11日滿3000送400 再抽120萬元好禮、拚6萬點數入袋

COLD STONE萬聖節冰品限定登場！壽司郎×明治聯名聖代香甜上桌

義美水果人主題店萌翻中山門市！療癒打卡、凍乾果乾85折，水果霜淇淋聖代限時嚐鮮

相關新聞

「君尹Brisé」新銳主廚江丕禮撞臉沈伯洋！洋流粉絲上門後專程二刷

Fine dining 餐廳除了料理讓人驚艷，主廚的相貌也可能意外成為亮點！台北當代法式料理餐廳「君尹Brisé」新銳主廚江丕禮（Chef Pili），因外型神似民進黨台北市長參選人沈伯洋，意外成為餐桌上的趣味話題。

早餐滿百拚機車！弘爺漢堡Hello Kitty刮刮卡進入最後倒數

早餐每天都要吃，現在到弘爺漢堡，還能順手把千萬元好禮的中獎機會帶回家！弘爺漢堡攜手三麗鷗推出「2026 Hello Kitty天天陪你吃早餐」刮刮卡活動，現正進入最後倒數階段，11月15日前至門市消費，單筆消費每滿100元即贈刮刮卡1張，200元可得2張、依此類推。

7-ELEVEN「巧克力大賞」百款商品齊發！ 開心果系列、好時可可飲必嘗

秋冬進入巧克力銷售旺季，7-ELEVEN自10月創新推出雷神巧克力相關聯名打頭陣，10月28日起再集結冰品、甜點、烘焙、糖果、零食、預購等多元類別推出「巧克力大賞」專案架，在吃法與選品更升級，同時全球精品巧克力專門店「CupiCho丘彼巧」也蒐集世界各地特色巧克力，上百款商品齊發免搭機就可以零時差買到精緻選品。

台南人一起跟30年百貨說再見 新光三越中山店10月31日熄燈時刻揭曉

在台南陪伴在地人30年的新光三越台南中山店，於本周六10月31日迎來最終營業日，新光三越的招牌將正式熄燈、告別。

從雲端到海平面 換個高度看懂紐約

紐約，對許多旅人來說，是一個既熟悉又陌生的地方。從電影、美劇總能看到曼哈頓的城市影像與紐約人的生活軌跡，它卻又遠在地球另一端，可望難及。而這座城市最迷人的地方，不是在第五大道或時代廣場尋訪那些熟悉的摩天大樓，而是換一個角度，從空中、海上或是直線視角，更立體的描繪這座世界之都。

BLACKPINK ROSÉ最新代言亮相! 約翰走路台灣限定特調、收藏卡12月登場

BLACKPINK 粉絲注意！蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker 宣布，邀請葛萊美獎提名歌手、BLACKPINK 成員 ROSÉ（朴彩英）擔任全新全球品牌大使。品牌看中 ROSÉ 大膽創新的音樂風格與鮮明個人態度，呼應 Johnnie Walker「Keep Walking」持續突破、勇敢前行的精神，未來將結合音樂、設計與文化推出系列企劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。