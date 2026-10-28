7-ELEVEN「巧克力大賞」百款商品齊發！ 開心果系列、好時可可飲必嘗

秋冬進入巧克力銷售旺季，7-ELEVEN自10月創新推出雷神巧克力相關聯名打頭陣，10月28日起再集結冰品、甜點、烘焙、糖果、零食、預購等多元類別推出「巧克力大賞」專案架，在吃法與選品更升級，同時全球精品巧克力專門店「CupiCho丘彼巧」也蒐集世界各地特色巧克力，上百款商品齊發免搭機就可以零時差買到精緻選品。

7-ELEVEN每年巧克力選品皆緊跟潮流趨勢，今年仍以正火紅的開心果系列為主，推出包含「Miskets杜拜開心果沾醬餅乾」、「BeeMax杜拜開心果風味巧克力棒」、「寶淇杜拜開心果草莓風味可可」、「BeeMax杜拜開心果風味夾心煎餅」、「Konak熔岩開心果心牛奶巧克力」等不同口味、沾醬與造型的多元化吃法選擇；因應健身風氣興起，增加更多像是「韓國TAKEFIT高蛋白飲」等風味飲料，更創新首次販售韓國熱銷「好時可可風味飲料(常溫冰棒)」，常溫搖一搖飲用是濃郁可可風味飲、冰凍後變身冰淇淋口感，雙重吃法超酷炫。10月28日至11月24日指定商品可享2件79折、持uniopen聯名卡享3件75折優惠。

冰品也從夏日清爽系轉換推出濃郁系口感商品，包括7-ELEVEN自有品牌雪淋霜推出全新的「黑雷神巧克力風味霜淇淋」，還有首次登場的「日本黑雷神巧克力雪糕」，顆粒感與酥脆口感神還原雷神經典風味。10月28日起再推出全通路獨家販售的「雀巢KitKat濃黑可可脆片冰棒」、「雀巢KITKAT可可碎片冰棒」，選用品牌經典濃郁黑巧克力脆皮搭配獨特威化碎粒，結合香濃冰淇淋夾心，吃出多層次口感體驗。

7-ELEVEN觀察到近年內餡層次多樣、口感豐富的麵包受到大眾喜愛，自10月28日起特別嚴選世界各地的頂級巧克力素材開發獨家商品，再創烘焙新話題。「爆漿巧克力脆糖菠蘿」使用HERSHRY’S可可粉打造香濃苦甜巧克力風味，更與世界冠軍吳寶春師傅合作推出嚴選比利時進口產地巧克力製成「巧克力布朗尼軟法」，內餡以核桃布朗尼和滑順鮮奶油調配，另推出兼具酸甜與Q彈口感的「生白巧草莓Q鬆餅」，同步推薦選用法國法芙娜巧克力的「新感覺雙重巧克力夾心」、「晨光巧克力生土司」、「統一蛋糕屋巧克力甜心蛋糕」等多款經典人氣巧克力麵包，10月28日至11月10日指定品項第二件省10元優惠。

7-ELEVEN實體門市嚴選多款人氣巧克力甜點，包含銷售常勝軍「LaDears巧克力生乳捲」，內餡選用比利時巧克力與歐洲進口鮮奶油調製，呈現苦甜濃郁、滑順細緻的迷人口感；「好時巧克力塔」則使用HERSHEY’S可可粉與比利時72%巧克力調和，搭配酥脆巴芮脆片，帶來香濃苦甜、層次豐富的味覺享受。此外，更集結人氣品牌推出「昂舒巴黎巧克力小泡芙」、「多拿滋雪絨可可生甜甜圈」與「春上方塊戚風杯（濃情可可）」等多款人氣甜點。

線上《預購誌》則是從10月28日至2027年2月14日推出「Chocolate巧克力大賞」，精選12款人氣巧克力甜點，特別推薦其中3款適合年末聚會時刻的蛋糕「蠻洋長崎蛋糕（巧克力風味）」、「法藍四季魅惑70%黑巧克力蛋糕」與「阿默蛋糕布朗尼」。指定品項任選2件95折、多款商品另有團購優惠價，於7-ELEVEN門市櫃台、ibon或線上i預購、i划算皆可訂購。

全球精品巧克力選品專門店「CupiCho丘彼巧」11月5日至12月2日於台北DREAM PLAZA、高雄夢時代及台南ZEELAND-MARK湖美廣場3家專門店同步推出「世界巧克力大賞」，集結16國超過40個品牌，巧克力任選2件9折、3件88折，單筆消費滿888元再贈精美珠寶盒。

入門送禮推薦來自捷克的「SNOOPY 70%黑巧克力」，4入角色包裝兼具童趣與收藏巧思；土耳其「土耳其伊莉特Elit節慶雙享方片巧克力禮盒」集結兩款經典風味，傳遞溫暖節慶祝福；立陶宛百年品牌RUTA「聖誕倒數含餡巧克力禮盒」，以24日降臨曆設計，讓每日品嘗成為迎接聖誕的甜蜜儀式。精品贈禮首選CupiCho獨賣、來自法國的「法國浪漫插畫綜合巧克力禮盒」，以巴黎城市風情演繹法式浪漫；更有來自義大利托斯卡尼、屢獲國際獎項肯定的頂級巧克力品牌AMEDEI，「AMEDEI倒數聖誕巧克力」以精緻節慶造型與細膩風味，為歲末送禮增添優雅儀式感。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN新推出「吳寶春巧克力布朗尼軟法」，嚴選比利時進口巧克力製作Q韌軟法，首次夾入整條核桃布朗尼，增添多層次口感。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN每年巧克力選品皆緊跟潮流趨勢，今年仍以正火紅的開心果系列為主，推出不同口味、沾醬與造型的多元化吃法選擇。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN《預購誌》10月28日至2027年2月14日推出「Chocolate巧克力大賞」，精選12款人氣巧克力甜點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN新推出「生白巧草莓Q鬆餅」，內餡夾入白可可奶霜以及草莓果醬，首次夾入酸甜草莓凍。圖／7-ELEVEN提供

CupiCho丘彼巧精選全球限定禮盒，是精緻送禮、自用品嘗的質感首選。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全通路獨家販售「雀巢KitKat濃黑可可脆片冰棒」、「雀巢KITKAT可可碎片冰棒」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN烘焙、甜點再度推出「濃郁系」的多元化商品，10月28日至11月10日指定品項第二件省10元優惠。圖／7-ELEVEN提供

全球精品巧克力選品專門店「CupiCho丘彼巧」11月5日至12月2日於台北DREAM PLAZA、高雄夢時代及台南ZEELAND-MARK湖美廣場3家專門店同步推出「世界巧克力大賞」，推薦「土耳其伊莉特Elit節慶雙享方片巧克力禮盒」。圖／7-ELEVEN提供

因應健身風氣興起，7-ELEVEN推出「韓國TAKEFIT高蛋白飲」等風味飲料，更創新首次販售韓國熱銷「好時可可風味飲料（常溫冰棒）」。圖／7-ELEVEN提供