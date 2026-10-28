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台南人一起跟30年百貨說再見 新光三越中山店10月31日熄燈時刻揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
營業30年的新光三越台南中山店10月31日為最終營業日，當晚新光三越的招牌將正式熄燈、告別。圖／新光三越提供
營業30年的新光三越台南中山店10月31日為最終營業日，當晚新光三越的招牌將正式熄燈、告別。圖／新光三越提供

台南陪伴在地人30年的新光三越台南中山店，於本周六10月31日迎來最終營業日，新光三越的招牌將正式熄燈、告別。

10月31日晚間 21:55，新光三越台南中山店店內將播放店長廣播，道出30年來的感謝與祝福；新光三越台南三店幹部代表亦將齊聚1樓中山門，向最後離館的顧客致謝與道別。22:10將舉行「燈光倒數儀式」，現場將由全場民眾與員工一同倒數，見證新光三越招牌熄燈的歷史性時刻。

1996年開幕的新光三越台南中山店，是新光三越全台第4家分店，也是進軍台南的第一個據點。當時緊鄰台南火車站的中山店帶動了周邊熱絡的「站前商圈」，所在土地更曾連續8年蟬聯台南市公告土地現值的「地王」。

隨著新光三越於2002年在西門路開出「台南新天地」，憑藉龐大營運面積、引進國際精品大牌，加上周邊飯店與商業設施聚集，在地消費重心逐漸往西門商圈移動，新天地也成為新光三越在台南的主力；2025年下半年，新光三越亦進一步開出「小北門店」新據點。

面對消費重心移至西門與南紡一帶，加上鐵路地下化與火車站改建工程影響，新光三越台南中山店在租約到期後，決定於今年10 月31日結束營業。原址未來將由台茂購物中心團隊接手經營，規畫打造複合式生活商場並引進國際連鎖飯店，為站前商圈注入新面貌。

新光三越 台南

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