從雲端到海平面 換個高度看懂紐約
紐約，對許多旅人來說，是一個既熟悉又陌生的地方。從電影、美劇總能看到曼哈頓的城市影像與紐約人的生活軌跡，它卻又遠在地球另一端，可望難及。而這座城市最迷人的地方，不是在第五大道或時代廣場尋訪那些熟悉的摩天大樓，而是換一個角度，從空中、海上或是直線視角，更立體的描繪這座世界之都。
站上百層高空，城市縮影成腳下密布的街廓；穿過高架鐵道改成的綠廊，摩天大樓又重新逼近眼前；搭著船駛離曼哈頓，高聳的建築群慢慢隱身，海上的自由女神成為視覺交點。
同一座紐約，因為旅行的角度不同，而有了完全不同的表情。
●站上百層高空 紐約先變成一張地圖
第一個推薦登高點，是Edge。從哈德遜廣場搭電梯一路上升，100樓的高度，讓腳下的曼哈頓突然安靜下來。玻璃地板下是街道與車流，眼前則是沒有盡頭的高樓群；Edge向外懸出的觀景平台，讓人第一次如此直接地「站在」紐約天際線裡。
Edge目前是西半球最高的室內外觀景平台之一，戶外觀景台距地面約1,100英尺。2026年6月加入了全新的室內沉浸式體驗，以光、色彩、鏡面與互動裝置，把原本單純的登高看景，變成一場融入了城市的新奇體驗。
如果Edge是向外看，SUMMIT One Vanderbilt則更像是向內望，也有人形容，SUMMIT更像是一座藝廊。
走進SUMMIT，景色突然變得不那麼「紐約」。鏡面將天空、建築和人影一再複製，玻璃與光線讓空間失去了明確的邊界。從91樓一路走上93樓，城市不再只是窗外風景，而成為展覽的一部分；人在其中行走，也化身為這件巨大裝置的一部分。
SUMMIT由三層空間組成，結合鏡面藝術、沉浸式裝置與高空景觀，其中Ascent更是透明玻璃電梯，沿著大樓外側升降，電梯從入口直達91樓不到43秒，高空旅行幾乎在一瞬間完成。
兩座高空觀景台，一座把旅人推出城市之外，一座則將城市拉進鏡面裡。這也正是紐約最有趣的地方，讓「城市」充滿創意奇想。
如果想再「加映」一座高樓，近期重新開放入內登高的Vessel，是絕對首選。位在High Line旁的Vessel，以數百層交錯樓梯組成蜂巢般的巨大結構，從不同角度看，像松果、像蜂巢，也像一座突然被搬到紐約街頭的未來建築。
由英國建築師Thomas Heatherwick設計的Vessel，2019年開放，原本設計讓人一路向上攀爬；但因安全問題曾長時間關閉，近期重新開放。但論起登高，旅人不如站在下面仰望，無數階梯彼此交錯，人在其中變成微小的一點，城市的高樓從縫隙之間切了進來，奇幻又有趣。
●高架鐵道走回街頭 城市開始有了溫度
走下高樓，不妨沿著High Line慢慢走逛，平復激情。
這條由廢棄貨運鐵路改造而成的高架綠廊，如今化身舊鐵軌、植栽、藝術與周邊新建築無違和的美好並存。走在其中，偶爾從樓縫看見街上的黃色計程車，或突與一棟大樓擦身而過，城市不再只是遠景，而是一格一格進入眼底。
●離開曼哈頓 海上才看見紐約的完整輪廓
進入這座城市，真正漂亮的轉折，是登船賞景。
當船慢慢駛離曼哈頓，剛才在高空近似伸手可及的摩天大樓，一棟棟向後退去。旅人與城市拉開了距離，藍天廣闊、海面似無盡頭，在城市景色的微縮變換之間，熟悉的綠色自由女神現身了。
在陸地上看她，是一座著名雕像；從船上望去，卻多了一層歷史感。她站在紐約港入口，身後是逐漸展開的曼哈頓天際線。遊船沿著港灣行進，正巧將「自由女神」與「紐約」放進同一個畫面。
從海港走進華爾街，這座城市又換了一種速度。這裡靠近下城，氣氛完全不同。「華爾街」不如電影中的華麗，也沒有曼哈頓中城那麼張揚，街道甚至顯得有些侷促與老舊，但這幾個街區，卻濃縮著一座金融城市，紐約證券交易所、華爾街、Charging Bull，每一個熟悉的名字，都與全球金融市場緊密相連。
「911紀念公園」也在這段旅程中。兩座巨大的方形水池，正位於世貿中心雙塔原址；水沿著四壁向下流入中央深井，四周銅製欄板刻著2,983名罹難者姓名。繁忙的曼哈頓仍在身旁快速運轉，水聲卻隔開了城市的喧囂，一旁哀悼的花束與人們，讓紐約瞬間沈靜了下來。
●阿甘蝦餐廳、中央車站 像是紐約的入口
紐約行程的餐桌，一定得來點也「美國味」。此行推薦連鎖餐廳「阿甘蝦」Bubba Gump Shrimp Co.，其以電影《阿甘正傳》為靈感，把電影場景、角色與南方海鮮料理結合成連鎖餐廳。對第一次來紐約的旅客來說，這類美式連鎖餐廳有一種很特別的旅行感。
旅行紐約，有誰能錯過中央車站Grand Central Terminal？百年車站的大廳穹頂畫著星座，中央資訊服務台上的四面鐘，是旅客熟悉的紐約畫面。每天人潮從不同方向湧入，再分散到城市各處。它就像這趟美東旅程的縮影。華盛頓的歷史、費城的獨立、紐約的金融與藝術，最後都在一座車站裡交會。
●如果你想去
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