BLACKPINK ROSÉ最新代言亮相! 約翰走路台灣限定特調、收藏卡12月登場

BLACKPINK 粉絲注意！蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker 宣布，邀請葛萊美獎提名歌手、BLACKPINK 成員 ROSÉ（朴彩英）擔任全新全球品牌大使。品牌看中 ROSÉ 大膽創新的音樂風格與鮮明個人態度，呼應 Johnnie Walker「Keep Walking」持續突破、勇敢前行的精神，未來將結合音樂、設計與文化推出系列企劃。

此次合作從首爾揭開序幕，ROSÉ 與品牌於首爾喜格尼爾酒店 BAR 81 ，舉行 Johnnie Walker 黑牌及 Johnnie Walker Black Ruby 特別慶祝活動，並以個人招牌特調 Twist of Something Highball 展現跨界創意。後續企劃將從亞洲延伸至全球，透過不同城市的文化特色與創意體驗，拓展品牌與新世代消費者的連結。

ROSÉ 表示，很期待與 Johnnie Walker 探索不同創意形式，讓不同領域碰撞出新火花。品牌全球總監Neil Shah 也指出，ROSÉ 勇於創新、忠於自我的特質，與品牌鼓勵人們突破框架的理念相契合，期待透過合作傳遞持續前行的精神。

台灣市場也將迎來聯名商品。品牌預計推出以台灣為靈感的限定調飲「Twist of Something Highball, Taiwan Edition」，以在地風味呈現不同於既有酒款的創意表現。此外，購買700毫升 Johnnie Walker Black Ruby，將隨瓶附贈限量ROSÉ收藏卡及品牌掛繩品飲杯。

收藏卡全系列共3款，其中一款為7-ELEVEN獨家兌換款，部分卡片另有機會取得特殊雷射膜版本。聯名商品預計2026年12月起於全台合作菸酒專賣店、量販店、7-ELEVEN及美廉社陸續上市，實際販售與贈品方式依各通路公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Johnnie Walker Black Ruby是精選自廣受喜愛的PX OLOROSO雪莉桶、波本桶、紅酒桶中陳釀的優質蘇格蘭威士忌，以約翰走路超過兩百年的工藝細心調和而成。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康