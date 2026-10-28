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LOEWE捕捉馬德里最時髦的風景 蔣奇明領銜演繹蘇感直透畫面

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使蔣奇明演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
品牌大使蔣奇明演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

西班牙品牌LOEWE的2027早春系列形象廣告，將鏡頭帶回品牌的源起之地馬德里，由攝影師Talia Chetrit掌鏡、導演Julian Klincewicz執導影片，演員Diego Calva、Victoria Luengo、Kristine Frøseth與品牌大使蔣奇明共同入鏡。由Frederick Sanchez創作的電子配樂，為形象影片注入鮮明都市節奏。快速切換的鏡頭跟隨人物穿梭街道、地鐵與室內空間，捕捉衣物隨身體動作展開的姿態。創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez透過服裝、皮革工藝與城市景觀的交錯，重新詮釋品牌美學，讓時尚回歸日常生活的自在節奏。

廣告場景橫跨西班牙小吃酒吧、雜貨攤、馬德里地鐵、公路及現代主義公寓，從彩色瓷磚、店舖捲門到建築窗框，城市裡的色彩與幾何線條成為造型靈感。明黃色Polo衫呼應店舖與貨車的色澤，橙色長褲則與街頭遮陽篷相互映襯；窗框與馬賽克牆面的圖案，也與新季格紋設計形成視覺對話。透過低角度、近距離取景及凸面鏡折射，熟悉的街景呈現不同面貌，呼應系列對學院風與實用主義服裝的重新演繹。

2027早春系列的設計從日常衣著出發，將襯衫與毛衣的設計語彙交融，並把針織元素延伸至襯衫，搭配雙層疊穿與錯位細節，為熟悉的單品注入新意。科技西裝布料結合輕盈剪裁，色織格紋與條紋則運用於棉布、法蘭絨及輕質機能布料，形塑豐富層次。鬆身棕色大衣搭配綠色襯衫、Double L Cateye太陽眼鏡與藍色頭飾，以及紫色外套與道路線條的呼應，都展現不受拘束的個人風格。

包款是此次形象廣告的的一大重點。格紋Flamenco包將規整的馬賽克網格融入柔軟皮革褶皺，紅色皮革在淺黃色背景襯托下更顯鮮明；Amazona 180包則以全新配色及粒面皮革呈現不同風貌，簇絨與刺繡工藝為格紋增添立體質感。全新Flamenco Flap 包款以柔美輪廓展現女性氣質，並透過全新交扣金屬件，重新詮釋系列標誌性的繩結元素，展現品牌在經典設計與當代細節之間的持續探索。

演員VICTORIA LUENGO演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
演員VICTORIA LUENGO演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE 2027早春系列形象廣告將造型帶入與城市的視覺對話。圖／LOEWE提供
LOEWE 2027早春系列形象廣告將造型帶入與城市的視覺對話。圖／LOEWE提供

演員DIEGO CALVA演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
演員DIEGO CALVA演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE 2027早春系列形象廣告於馬德里街頭拍攝。圖／LOEWE提供
LOEWE 2027早春系列形象廣告於馬德里街頭拍攝。圖／LOEWE提供

演員DIEGO CALVA演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
演員DIEGO CALVA演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE 2027早春系列形象廣告將造型帶入與城市的視覺對話。圖／LOEWE提供
LOEWE 2027早春系列形象廣告將造型帶入與城市的視覺對話。圖／LOEWE提供

品牌大使蔣奇明演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
品牌大使蔣奇明演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

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