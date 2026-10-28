LOEWE捕捉馬德里最時髦的風景 蔣奇明領銜演繹蘇感直透畫面

西班牙品牌LOEWE的2027早春系列形象廣告，將鏡頭帶回品牌的源起之地馬德里，由攝影師Talia Chetrit掌鏡、導演Julian Klincewicz執導影片，演員Diego Calva、Victoria Luengo、Kristine Frøseth與品牌大使蔣奇明共同入鏡。由Frederick Sanchez創作的電子配樂，為形象影片注入鮮明都市節奏。快速切換的鏡頭跟隨人物穿梭街道、地鐵與室內空間，捕捉衣物隨身體動作展開的姿態。創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez透過服裝、皮革工藝與城市景觀的交錯，重新詮釋品牌美學，讓時尚回歸日常生活的自在節奏。

廣告場景橫跨西班牙小吃酒吧、雜貨攤、馬德里地鐵、公路及現代主義公寓，從彩色瓷磚、店舖捲門到建築窗框，城市裡的色彩與幾何線條成為造型靈感。明黃色Polo衫呼應店舖與貨車的色澤，橙色長褲則與街頭遮陽篷相互映襯；窗框與馬賽克牆面的圖案，也與新季格紋設計形成視覺對話。透過低角度、近距離取景及凸面鏡折射，熟悉的街景呈現不同面貌，呼應系列對學院風與實用主義服裝的重新演繹。

2027早春系列的設計從日常衣著出發，將襯衫與毛衣的設計語彙交融，並把針織元素延伸至襯衫，搭配雙層疊穿與錯位細節，為熟悉的單品注入新意。科技西裝布料結合輕盈剪裁，色織格紋與條紋則運用於棉布、法蘭絨及輕質機能布料，形塑豐富層次。鬆身棕色大衣搭配綠色襯衫、Double L Cateye太陽眼鏡與藍色頭飾，以及紫色外套與道路線條的呼應，都展現不受拘束的個人風格。

包款是此次形象廣告的的一大重點。格紋Flamenco包將規整的馬賽克網格融入柔軟皮革褶皺，紅色皮革在淺黃色背景襯托下更顯鮮明；Amazona 180包則以全新配色及粒面皮革呈現不同風貌，簇絨與刺繡工藝為格紋增添立體質感。全新Flamenco Flap 包款以柔美輪廓展現女性氣質，並透過全新交扣金屬件，重新詮釋系列標誌性的繩結元素，展現品牌在經典設計與當代細節之間的持續探索。

演員VICTORIA LUENGO演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE 2027早春系列形象廣告將造型帶入與城市的視覺對話。圖／LOEWE提供

演員DIEGO CALVA演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE 2027早春系列形象廣告於馬德里街頭拍攝。圖／LOEWE提供

演員DIEGO CALVA演繹LOEWE 2027早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE 2027早春系列形象廣告將造型帶入與城市的視覺對話。圖／LOEWE提供