峮峮來當店長！王品「石二鍋」達百店 菜盤免費升級、點套餐送小干貝

王品旗下連鎖小火鍋「石二鍋」正式迎來全台百店里程碑。為回饋消費者支持，即日起限時享「菜盤免費升級」，並推出限量「感蝦卡」，憑卡可「免費送白蝦」。同時慶祝達到百店，石二鍋也邀請峮峮擔任一日店長，為盛事熱情加溫。峮峮除了與現場粉絲互動之外，更大方透露「金鐘獎頒獎隔天，就是吃石二鍋」

隨著正式跨越百店里程碑，石二鍋近期展開門市店裝升級計劃，全新旗艦店「台中文心崇德店」採木質調的設計概念，打造自然的用餐氛圍。除了設計透明廚房外，也針對門市自助吧推出全新口味霜淇淋，包括有草莓優格、巧克力以及草莓巧克力綜合，再加上經典牛奶，還有桂圓、牛奶桂圓綜合等3種口味，讓整體口味達到6款選擇。

除此之外，石二鍋也推出「石頭魷魚鍋」、「石頭燒酒鍋」兩款新湯底，還有「雙享自由配」與「海陸大三拼」等主餐方案。消費雙享自由配任一客與海陸大三拼任一客，再免費贈送「小干貝」一份，現省79元。

全台門市於12月31日前，憑「瘋美食」或「LINE」優惠票券，內用消費一客套餐，即可享菜盤免費升級。即日起各店限量推出100張「感蝦卡」，凡單筆消費滿1,000元即贈送，或以99元加購。憑卡於感蝦卡於2027年全年期間，每月一次憑卡內用消費套餐，贈送白蝦一份（每桌限一份）。

石二鍋新推出「石頭魷魚鍋」、「石頭燒酒鍋」兩款新湯底。記者陳睿中／攝影

石二鍋設計「雙享自由配」與「海陸大三拼」等主餐方案，讓民眾享受多種肉品。記者陳睿中／攝影

限量推出「感蝦卡」，憑卡消費可獲贈免費白蝦。記者陳睿中／攝影