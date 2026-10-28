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哈利凱恩拿下金球獎 SKECHERS打造金箔戰靴、黃金戒指紀念榮耀時刻

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子金球獎，SKECHERS特別為他打造24K真金箔戰靴、訂製黃金戒指。圖／SKECHERS提供
英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子金球獎，SKECHERS特別為他打造24K真金箔戰靴、訂製黃金戒指。圖／SKECHERS提供

英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子Ballon d'Or (金球獎)，並同步摘下年度最佳前鋒獎項，成為自2001年麥可歐文（Michael Owen）之後，25年來首位獲得金球獎的英格蘭球員。Harry Kane也是首位金球獎的現役SKECHERS簽約運動員。

金球獎的榮耀，來自足球員整個賽季持續累積的卓越表現。2025–26賽季，Harry Kane為拜仁慕尼黑 (Bayern Munich) 在各項賽事攻入61球，刷新個人單季進球紀錄，並協助球隊奪下德甲、德國盃與德國超級盃冠軍，完成國內三冠成就。個人方面，他連續第三年成為德甲最佳射手，並第二度榮獲歐洲金靴獎，展現頂尖射手的實力。

身披英格蘭國家隊戰袍的Harry Kane，在2026年世界盃期間攻入6球，協助英格蘭闖進四強並取得季軍，延續個人與國家隊在國際足球舞台上的競爭力。綜合俱樂部與國家隊整季表現，Harry Kane在65場比賽中累計攻入73球，並貢獻8次助攻，將進球效率、比賽影響力與團隊成就推向全新高度。

為紀念Harry Kane榮獲金球獎，SKECHERS特別邀請英國珠寶世家Deakin & Francis，打造全球僅此一枚的手工訂製黃金印章戒指，戒指以「Mark of Greatness」專屬徽章為設計核心，戒身兩側則鐫刻Harry Kane在2025–26賽季創下的73顆進球紀錄。

此外，SKECHERS將 Harry Kane的「黃金賽季」化為一雙專屬戰靴，特別打造全球唯一一雙採用真正24K金箔製作的SKECHERS Football足球鞋向其致敬。

英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子金球獎，SKECHERS特別為他打造24K真金箔戰靴、訂製黃金戒指。圖／SKECHERS提供
英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子金球獎，SKECHERS特別為他打造24K真金箔戰靴、訂製黃金戒指。圖／SKECHERS提供

英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子金球獎，SKECHERS特別為他打造24K真金箔戰靴、訂製黃金戒指。圖／SKECHERS提供
英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子金球獎，SKECHERS特別為他打造24K真金箔戰靴、訂製黃金戒指。圖／SKECHERS提供

哈利凱恩（Harry Kane）為SKECHERS簽約足球球星。圖／SKECHERS提供
哈利凱恩（Harry Kane）為SKECHERS簽約足球球星。圖／SKECHERS提供

金球獎 戒指 榮耀

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