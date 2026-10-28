三得利山崎、響新品登場！ 西班牙橡木桶熟成工藝、京都四季花韻一次看

日本威士忌持續攻占高端烈酒市場！根據國際酒類市場研究機構 IWSR 數據，2022至2025年，日本威士忌在高端級距（Prestige+）的年複合成長率達11.9%，不僅優於整體高端烈酒市場，也領先美國威士忌與調和式蘇格蘭威士忌。看準市場對日本威士忌的關注，三得利今年推出「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」與「響 Japanese Harmony 繁花京韻」，分別從橡木桶熟成工藝與日本傳統美學切入，呈現日本威士忌的不同面貌。

山崎蒸餾所創立於1923年，創辦人鳥井信治郎便將西班牙橡木桶運用於威士忌熟成。此次推出的「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」，選用曾熟成過威士忌的二次裝填西班牙橡木桶，降低木質風味的強烈影響，讓酒液中的明亮果香與細緻風味更清晰，也展現調酒師對桶材特性與熟成時間的掌握。

另一款「響 Japanese Harmony 繁花京韻」，則攜手創立於1555年的京都和服名家千總（Chiso），將京友禪印染工藝融入瓶身設計，以橘樹、桐樹、櫻花、梅花及山茶花等植物圖樣，描繪日本四季景致。酒液則匯集山崎、白州與知多三座蒸餾所的原酒，透過調和工藝呈現圓潤平衡的風味。

除了新品亮相，響日本威士忌也將於11月1日至30日，攜手米其林團隊領軍的「樂斐 LOPFAIT」，推出餐酒搭配體驗，讓料理的食材香氣與威士忌風味相互呼應，從熟成工藝、視覺美學到餐桌體驗，探索日本威士忌的層次魅力。

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山崎西班牙橡木・續蘊桶藏，建議售價7,200元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」承襲百年橡木桶工藝 演繹風味嶄新篇章。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」、「響 Japanese Harmony 繁花京韻」首度登台亮相 綻放百年匠心工藝。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「響 Japanese Harmony 繁花京韻」攜手京都和服名家打造四季花韻。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康