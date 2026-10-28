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三得利山崎、響新品登場！ 西班牙橡木桶熟成工藝、京都四季花韻一次看

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
響HIBIKI 攜手樂斐 LOPFAIT 完美詮釋威士忌與匠心料理的風味交會。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
響HIBIKI 攜手樂斐 LOPFAIT 完美詮釋威士忌與匠心料理的風味交會。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本威士忌持續攻占高端烈酒市場！根據國際酒類市場研究機構 IWSR 數據，2022至2025年，日本威士忌在高端級距（Prestige+）的年複合成長率達11.9%，不僅優於整體高端烈酒市場，也領先美國威士忌與調和式蘇格蘭威士忌。看準市場對日本威士忌的關注，三得利今年推出「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」與「響 Japanese Harmony 繁花京韻」，分別從橡木桶熟成工藝與日本傳統美學切入，呈現日本威士忌的不同面貌。

山崎蒸餾所創立於1923年，創辦人鳥井信治郎便將西班牙橡木桶運用於威士忌熟成。此次推出的「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」，選用曾熟成過威士忌的二次裝填西班牙橡木桶，降低木質風味的強烈影響，讓酒液中的明亮果香與細緻風味更清晰，也展現調酒師對桶材特性與熟成時間的掌握。

另一款「響 Japanese Harmony 繁花京韻」，則攜手創立於1555年的京都和服名家千總（Chiso），將京友禪印染工藝融入瓶身設計，以橘樹、桐樹、櫻花、梅花及山茶花等植物圖樣，描繪日本四季景致。酒液則匯集山崎、白州與知多三座蒸餾所的原酒，透過調和工藝呈現圓潤平衡的風味。

除了新品亮相，響日本威士忌也將於11月1日至30日，攜手米其林團隊領軍的「樂斐 LOPFAIT」，推出餐酒搭配體驗，讓料理的食材香氣與威士忌風味相互呼應，從熟成工藝、視覺美學到餐桌體驗，探索日本威士忌的層次魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

山崎西班牙橡木・續蘊桶藏，建議售價7,200元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
山崎西班牙橡木・續蘊桶藏，建議售價7,200元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」承襲百年橡木桶工藝 演繹風味嶄新篇章。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」承襲百年橡木桶工藝 演繹風味嶄新篇章。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」、「響 Japanese Harmony 繁花京韻」首度登台亮相 綻放百年匠心工藝。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「山崎西班牙橡木・續蘊桶藏」、「響 Japanese Harmony 繁花京韻」首度登台亮相 綻放百年匠心工藝。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「響 Japanese Harmony 繁花京韻」攜手京都和服名家打造四季花韻。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「響 Japanese Harmony 繁花京韻」攜手京都和服名家打造四季花韻。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

響 Japanese Harmony 繁花京韻，建議售價5,250元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
響 Japanese Harmony 繁花京韻，建議售價5,250元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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