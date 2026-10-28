2026足壇最高金球獎得主揭曉 哈里凱恩「與勝利同行」合照LV好搶鏡

2026年足壇年度最高榮譽揭曉！全球足壇眾所矚目的個人最高殊榮金球獎（Ballon d'Or™）日前舉辦第70屆的頒獎典禮，最終由英格蘭足球名將哈里凱恩（Harry Kane）與西班牙球星艾莉西雅普特拉絲（Alexia Putellas）奪得。在眾所期待的頒獎時刻，兩座象徵至高榮譽的金球獎盃從各自專屬的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）獎盃硬箱中現身，展現頂級工藝與體育賽事的完美結合。

自1983年首次與美洲盃帆船賽合作以來，路易威登多次與全球最負盛名的體育賽事合作，除了奧運、NBA、F1摩納哥大獎賽™、法國網球公開賽、澳洲網球公開賽等，也涵蓋了2010年以來共5屆FIFA世界盃™足球賽，以及2023年以來至今共4屆金球獎®。由「法國足球」（France Football）於1956年創辦的金球獎，至今仍是全球足壇最具聲望的個人獎項。

今年，路易威登再度攜手《法國足球》（France Football）與歐洲足聯（UEFA）等主辦單位，為金球獎打造兩口量身訂製的專屬硬箱。硬箱由品牌位於法國Asnières-sur-Seine歷史悠久的工坊工匠純手工打造，外觀採用經典的Monogram老花帆布。箱體結構透過兩個前開式箱門開啟，門上飾有象徵「勝利（Victory）」與「威登（Vuitton）」的金色「V」字標誌，呼應金球獎耀眼的金色光芒；搭配160多年歷史的黃銅護角與菱格紋裝飾條，內部則鋪設黑色超細纖維內襯，完美體現「路易威登與勝利同行」（Victory travels with Louis Vuitton）的品牌精神。

除了獎盃硬箱備受矚目，紅毯上的時尚星光也成全場焦點。知名影星蘇菲透納（Sophie Turner）受邀擔任品牌大使出席盛會，並在典禮中頒發男女足年度最佳前鋒獎。她身穿一身俐落的黑色剪裁雙排扣西裝搭配黑色皮革高跟鞋，並以Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列黃K金與鑽石珠寶畫龍點睛。

影星蘇菲透納穿著路易威登服裝出席金球獎頒獎典禮。圖／路易威登提供

路易威登為2026年的金球獎獎盃打造專屬硬箱。圖／路易威登提供

路易威登為2026年的金球獎獎盃打造專屬硬箱。圖／路易威登提供

金球獎獎盃專屬硬箱油路易威登位於法國Asnières-sur-Seine歷史悠久的工坊工匠純手工打造。圖／路易威登提供

英國國家隊隊長哈里凱恩奪得2026年度金球獎。圖／路易威登提供

金球獎獎盃專屬硬箱油路易威登位於法國Asnières-sur-Seine歷史悠久的工坊工匠純手工打造。圖／路易威登提供

金球獎獎盃專屬硬箱油路易威登位於法國Asnières-sur-Seine歷史悠久的工坊工匠純手工打造。圖／路易威登提供

西班牙球星艾莉西雅普特拉絲奪得2026年度金球獎。圖／路易威登提供

路易威登為2026年的金球獎獎盃打造專屬硬箱。圖／路易威登提供