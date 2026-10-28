壽司郎6款「海膽餐點」60元開吃！ 黑鮪魚、生魩仔魚、鯖魚也上桌

2026年足壇年度最高榮譽揭曉！全球足壇眾所矚目的個人最高殊榮金球獎（Ballon d'Or™）日前舉辦第70屆的頒獎典禮，最終由英格蘭足球名將哈里凱恩（Harry Kane）與西班牙球星艾莉西雅普特拉絲（Alexia Putellas）奪得。在眾所期待的頒獎時刻，兩座象徵至高榮譽的金球獎盃從各自專屬的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）獎盃硬箱中現身，展現頂級工藝與體育賽事的完美結合。

2026-10-28 16:33