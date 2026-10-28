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壽司郎6款「海膽餐點」60元開吃！ 黑鮪魚、生魩仔魚、鯖魚也上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎推出6款海膽系餐點以及一系列日本特色海鮮壽司。圖／壽司郎提供
壽司郎推出6款海膽系餐點以及一系列日本特色海鮮壽司。圖／壽司郎提供

海膽控準備開吃！適逢智利海膽產季，壽司郎自10月28日起至11月22日推出「至福の海膽祭」，推出6道海膽餐點，讓民眾輕鬆享受海膽饗宴。除此之外，還有多款時令料理同步登場，更添餐桌豐富性。

壽司郎推出的6款海膽系限定餐點中，「海膽海苔包」，嚴選濃智利海膽搭配自製醋飯及酥脆海苔，帶來大大滿足，每份60元。首次販售的「鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦 」將赤蝦、鹽醃海膽與奶油起司乳酪相互搭配，創造出充滿層次的滋味，每份80元。除此之外，還有「海膽地中海黑鮪魚大腹」、「海膽芡汁茶碗蒸」同步登場。11月9日起，壽司郎再推出「豪華花之戀」，一次享受生鮭魚片、加量鮭魚卵、海膽及黑魚子，每份150元，另還有「海膽鮭魚萩餅」可供選擇。

不僅海膽系餐點，壽司郎也推出一系列日本特色海鮮壽司。包括首次登場的「九州產炙燒時令鯖魚」，還有「駿河灣產生魩仔魚海苔包」、「番茶煮水章魚」、「炙燒鹽味赤魷鰭」、「日本產野澤菜泡菜韓式飯卷」、「和風豬肉泡菜」等品項，更有「麻糬炸蝦烏龍麵」、「關西風上方壽司」。甜點則吃得到「全栗以赴焦糖千層交響曲」，使用日本茨城縣栗子抹醬，搭配蛋糕、栗子冰淇淋、醃漬栗子與鮮奶油，集結多重栗子風味與豐富口感。

海膽地中海黑鮪魚大腹，100元。圖／壽司郎提供
海膽地中海黑鮪魚大腹，100元。圖／壽司郎提供

麻糬炸蝦烏龍麵，130元。圖／壽司郎提供
麻糬炸蝦烏龍麵，130元。圖／壽司郎提供

壽司郎限時推出多款時令餐點。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出多款時令餐點。圖／壽司郎提供

首次推出的「關西風上方壽司」，70元。圖／壽司郎提供
首次推出的「關西風上方壽司」，70元。圖／壽司郎提供

豪華花之戀，每份150元。圖／壽司郎提供
豪華花之戀，每份150元。圖／壽司郎提供

壽司郎打造「至福の海膽祭」，推出6款海膽餐點。圖／壽司郎提供
壽司郎打造「至福の海膽祭」，推出6款海膽餐點。圖／壽司郎提供

壽司郎 黑鮪魚 鯖魚

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