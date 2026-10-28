聽新聞
0:00 / 0:00
馬祖酒廠羊年生肖酒來了!雙酒款888元起預購 15年陳高大藍寶限量追加
迎接羊年新春，生肖紀念酒再添收藏新選擇！馬祖酒廠歡慶建廠71週年，泰山企業推出總經銷的「馬祖高粱羊年生肖紀念酒」，以「三羊開泰、瑞羊納福」為主題，推出58度瓷瓶與53度三年陳高玻璃瓶兩款限量酒，售價888元起，即日起陸續開放預購。此外，去年為慶祝建廠70週年推出的7公升「馬祖陳高15年－榮耀七十」大藍寶，因市場反應熱烈再度追加限量供應，成為年節送禮話題。
馬祖酒廠生肖酒系列自首款鼠年紀念酒「金鼠獻瑞」推出後，今年迎來第八款。此次以白羊、金羊為設計主角，分別象徵純淨希望與富貴榮耀，並融入祥雲、海浪及山巒等元素，將馬祖島嶼意象融入瓶身與禮盒，兼具生肖寓意與收藏特色。
兩款紀念酒各有風味。「58度瓷瓶款」容量0.7公升，售價2,180元，酒體帶有水梨般的清新果香與淡雅礦質感，尾韻飽滿，另附專屬雙入Logo杯；「53度玻璃瓶款」容量0.6公升，售價888元，以坑道窖藏三年的陳年高粱酒為基底，呈現穀糧香、蘋果甜味與黑胡椒氣息。兩款酒即日起陸續於台北馬酒門市、指定酒類專賣店、7-ELEVEN、全家及萬家福販售，實際價格與上市日期依各通路為準。
此外，7公升「馬祖陳高15年－榮耀七十」採50度酒體，售價18,888元，預計12月中下旬到貨，可透過泰山馬酒門市官方LINE預訂。巨型瓶身搭配70週年紀念禮盒，為春節團圓與送禮增添氣勢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。