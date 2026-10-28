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馬祖酒廠羊年生肖酒來了!雙酒款888元起預購 15年陳高大藍寶限量追加

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
生肖酒系列第八款亮相！「瑞羊納福」延續年度收藏熱潮。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
生肖酒系列第八款亮相！「瑞羊納福」延續年度收藏熱潮。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接羊年新春，生肖紀念酒再添收藏新選擇！馬祖酒廠歡慶建廠71週年，泰山企業推出總經銷的「馬祖高粱羊年生肖紀念酒」，以「三羊開泰、瑞羊納福」為主題，推出58度瓷瓶與53度三年陳高玻璃瓶兩款限量酒，售價888元起，即日起陸續開放預購。此外，去年為慶祝建廠70週年推出的7公升「馬祖陳高15年－榮耀七十」大藍寶，因市場反應熱烈再度追加限量供應，成為年節送禮話題。

馬祖酒廠生肖酒系列自首款鼠年紀念酒「金鼠獻瑞」推出後，今年迎來第八款。此次以白羊、金羊為設計主角，分別象徵純淨希望與富貴榮耀，並融入祥雲、海浪及山巒等元素，將馬祖島嶼意象融入瓶身與禮盒，兼具生肖寓意與收藏特色。

兩款紀念酒各有風味。「58度瓷瓶款」容量0.7公升，售價2,180元，酒體帶有水梨般的清新果香與淡雅礦質感，尾韻飽滿，另附專屬雙入Logo杯；「53度玻璃瓶款」容量0.6公升，售價888元，以坑道窖藏三年的陳年高粱酒為基底，呈現穀糧香、蘋果甜味與黑胡椒氣息。兩款酒即日起陸續於台北馬酒門市、指定酒類專賣店、7-ELEVEN、全家及萬家福販售，實際價格與上市日期依各通路為準。

此外，7公升「馬祖陳高15年－榮耀七十」採50度酒體，售價18,888元，預計12月中下旬到貨，可透過泰山馬酒門市官方LINE預訂。巨型瓶身搭配70週年紀念禮盒，為春節團圓與送禮增添氣勢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

888元收藏羊年好兆頭，三年陳高玻璃瓶生肖酒藏家別錯過！圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
888元收藏羊年好兆頭，三年陳高玻璃瓶生肖酒藏家別錯過！圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖高粱「瑞羊納福」生肖紀念酒開放預購888元起。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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羊年送禮添質感！58度瓷瓶款禮盒、專屬酒杯一次收藏。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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