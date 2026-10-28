住房送高粱、打卡免費喝Shot！台北凱達周年優惠 福容推茶香主題房

秋冬旅遊商機升溫，飯店業者各出奇招搶客。台北凱達大飯店迎接11月24日開館9周年，首度攜手馬祖酒廠，推出住房送東湧陳高、餐飲滿千贈百及打卡免費喝高粱Shot等優惠；福容大飯店淡水漁人碼頭則看準淡江大橋通車後帶動的觀光人潮，與台灣茶香保養品牌「一日茶道」合作推出香氛主題房，加價1,000元即可升等，另贈香氛旅行組。

台北凱達大飯店今年以「好酒不見．相約凱達」為周年慶主題，11月1日至30日推出系列回饋。其中，「9愛凱達．微醺馬祖」專案豪華雙人房每晚2,999元起，入住贈東湧陳高100ml及限量好運小燈箱；單筆住房消費滿4,999元，再送500元館內消費抵用券，單筆滿2,000元可抵用，限下次消費使用。

餐飲優惠同步登場，百宴自助餐廳、家宴中餐廳及Bar 98消費滿1,000元，即贈100元抵用券，可累贈。百宴自助餐廳推出早餐買一送一，11月24日當天生日的壽星本人用餐享5折；家宴中餐廳單筆消費滿1,999元送好運小燈箱，滿9,999元再贈東湧陳高300ml。

活動期間，每日19時至21時，到Bar 98於IG或Facebook打卡指定內容，即可免費兌換高粱Shot一杯，每日限量、送完為止。另於活動期間透過官網或語音訂房，或在館內餐飲消費滿1,999元，還可參加抽獎，有機會獲得套房住宿券、百宴餐券及東引燈塔紀念酒。

另一波住宿亮點來自福容大飯店淡水漁人碼頭。飯店攜手台灣在地茶香保養品牌「一日茶道」，以海景和式露台房為核心打造香氛主題房，將淡水河、觀音山與淡江大橋景觀融入住宿體驗，並以白水烏木複方精華為主題香氣。

香氛主題房即日起至2026年12月30日，預訂官網指定專案，加價1,000元即可升等，並獲贈價值1,160元的香氛旅行組合；指定周四、周五或周六入住，還可將早餐升等至大廳咖啡廳享用「晨光早午餐」，在淡水河景陪伴下展開假期。

此外，飯店延續秋季親子活動，即日起至31日推出「淡水萌鬼出沒！萬聖歡樂派對」，館內設置萬聖節布置供旅客拍照，10月31日還有變裝禮、討糖、兒童彩繪及魔術秀等活動，為親子旅客增添節慶樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北凱達大飯店於周年慶期間推出「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，豪華雙人房每晚2,999元起，入住即贈東湧陳高100ml乙瓶及限量好運小燈箱乙個。圖/台北凱達大飯店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北凱達9周年慶加碼抽好禮，11月期間透過官網或語音訂房並入住，或於館內餐飲消費滿1,999元，即可參加抽獎。圖/台北凱達大飯店提供