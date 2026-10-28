快訊

夫人牌出馬！蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪 晚間18:00播出

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

住房送高粱、打卡免費喝Shot！台北凱達周年優惠 福容推茶香主題房

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
淡水福容推出香氛主題房，圖為客房專屬露台。圖/福容大飯店提供
淡水福容推出香氛主題房，圖為客房專屬露台。圖/福容大飯店提供

秋冬旅遊商機升溫，飯店業者各出奇招搶客。台北凱達大飯店迎接11月24日開館9周年，首度攜手馬祖酒廠，推出住房送東湧陳高、餐飲滿千贈百及打卡免費喝高粱Shot等優惠；福容大飯店淡水漁人碼頭則看準淡江大橋通車後帶動的觀光人潮，與台灣茶香保養品牌「一日茶道」合作推出香氛主題房，加價1,000元即可升等，另贈香氛旅行組。

台北凱達大飯店今年以「好酒不見．相約凱達」為周年慶主題，11月1日至30日推出系列回饋。其中，「9愛凱達．微醺馬祖」專案豪華雙人房每晚2,999元起，入住贈東湧陳高100ml及限量好運小燈箱；單筆住房消費滿4,999元，再送500元館內消費抵用券，單筆滿2,000元可抵用，限下次消費使用。

餐飲優惠同步登場，百宴自助餐廳、家宴中餐廳及Bar 98消費滿1,000元，即贈100元抵用券，可累贈。百宴自助餐廳推出早餐買一送一，11月24日當天生日的壽星本人用餐享5折；家宴中餐廳單筆消費滿1,999元送好運小燈箱，滿9,999元再贈東湧陳高300ml。

活動期間，每日19時至21時，到Bar 98於IG或Facebook打卡指定內容，即可免費兌換高粱Shot一杯，每日限量、送完為止。另於活動期間透過官網或語音訂房，或在館內餐飲消費滿1,999元，還可參加抽獎，有機會獲得套房住宿券、百宴餐券及東引燈塔紀念酒。

另一波住宿亮點來自福容大飯店淡水漁人碼頭。飯店攜手台灣在地茶香保養品牌「一日茶道」，以海景和式露台房為核心打造香氛主題房，將淡水河、觀音山與淡江大橋景觀融入住宿體驗，並以白水烏木複方精華為主題香氣。

香氛主題房即日起至2026年12月30日，預訂官網指定專案，加價1,000元即可升等，並獲贈價值1,160元的香氛旅行組合；指定周四、周五或周六入住，還可將早餐升等至大廳咖啡廳享用「晨光早午餐」，在淡水河景陪伴下展開假期。

此外，飯店延續秋季親子活動，即日起至31日推出「淡水萌鬼出沒！萬聖歡樂派對」，館內設置萬聖節布置供旅客拍照，10月31日還有變裝禮、討糖、兒童彩繪及魔術秀等活動，為親子旅客增添節慶樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北凱達大飯店於周年慶期間推出「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，豪華雙人房每晚2,999元起，入住即贈東湧陳高100ml乙瓶及限量好運小燈箱乙個。圖/台北凱達大飯店提供</p><!--8--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台北凱達大飯店於周年慶期間推出「9愛凱達．微醺馬祖」住房專案，豪華雙人房每晚2,999元起，入住即贈東湧陳高100ml乙瓶及限量好運小燈箱乙個。圖/台北凱達大飯店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北凱達9周年慶加碼抽好禮，11月期間透過官網或語音訂房並入住，或於館內餐飲消費滿1,999元，即可參加抽獎。圖/台北凱達大飯店提供
台北凱達9周年慶加碼抽好禮，11月期間透過官網或語音訂房並入住，或於館內餐飲消費滿1,999元，即可參加抽獎。圖/台北凱達大飯店提供

淡水福容大廳咖啡廳豐盛的「晨光早午餐」。圖/福容大飯店提供
淡水福容大廳咖啡廳豐盛的「晨光早午餐」。圖/福容大飯店提供

旅遊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宏匯廣場周年慶首11日滿3000送400 再抽120萬元好禮、拚6萬點數入袋

「全家」攜崔始源即興開鍋！推4款限定圍兜、「吃鍋後源會」主題店

蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑！攜長榮航空豪送總價破200萬元機票

萬華近期嶄新成焦點 台北凱達慶九週年攜手馬祖酒廠，住房2,999元起贈東湧陳高！

相關新聞

哈利凱恩拿下金球獎 SKECHERS打造金箔戰靴、黃金戒指紀念榮耀時刻

英國足球球星哈利凱恩（Harry Kane）獲2026年男子Ballon d'Or (金球獎)，並同步摘下年度最佳前鋒獎項，成為自2001年麥可歐文（Michael Owen）之後，25年來首位獲得金球獎的英格蘭球員。Harry Kane也是首位金球獎的現役SKECHERS簽約運動員。

2026足壇最高金球獎得主揭曉 哈里凱恩「與勝利同行」合照LV好搶鏡

2026年足壇年度最高榮譽揭曉！全球足壇眾所矚目的個人最高殊榮金球獎（Ballon d'Or™）日前舉辦第70屆的頒獎典禮，最終由英格蘭足球名將哈里凱恩（Harry Kane）與西班牙球星艾莉西雅普特拉絲（Alexia Putellas）奪得。在眾所期待的頒獎時刻，兩座象徵至高榮譽的金球獎盃從各自專屬的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）獎盃硬箱中現身，展現頂級工藝與體育賽事的完美結合。

住房送高粱、打卡免費喝Shot！台北凱達周年優惠 福容推茶香主題房

秋冬旅遊商機升溫，飯店業者各出奇招搶客。台北凱達大飯店迎接11月24日開館9周年，首度攜手馬祖酒廠，推出住房送東湧陳高、餐飲滿千贈百及打卡免費喝高粱Shot等優惠；福容大飯店淡水漁人碼頭則看準淡江大橋通車後帶動的觀光人潮，與台灣茶香保養品牌「一日茶道」合作推出香氛主題房，加價1,000元即可升等，另贈香氛旅行組。

秋冬注目聯名新登場：Barbour×A.P.C.、Maison Kitsuné×NANGA

2026秋冬迎來注目跨界聯名。英倫百年油布夾克品牌Barbour攜手法國時尚品牌A.P.C.，推出融合經典與丹寧美學的膠囊系列；同時，「法國小狐狸」Maison Kitsuné合作日本專業戶外品牌NANGA，打造兼具都會感與戶外、山系機能冬日服飾，為換季穿搭注入全新靈感。

史努比粉絲快收！桂冠湯圓推5款造型湯匙 開心果、滷肉新口味登場

天氣轉涼，湯圓商機提前升溫！桂冠今年冬季攜手《花生漫畫》人氣角色史努比家族，推出開心果湯圓、蕈菇滷肉湯圓兩款新品，並為熱銷的提拉米蘇湯圓換上聯名包裝。11月6日起，品牌再推出限量「史努比湯圓派對」組合，內含芝麻包餡小湯圓、花生晶彩小圓子，隨盒贈送史努比角色造型湯匙，瞄準冬季甜點與收藏商機。

跨境電商比比昂合作日本時尚電商ZOZOTOWN 即日起正式上線

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境電商服務的子公司比比昂Bibian 28日宣布，與日本時尚電商指標ZOZOTOWN正式結盟，打造全台最具指標性的日系時尚跨境電商平台。全站商品涵蓋服飾穿搭、美妝保養、鞋履包款至日系生活選物等多元風格提案，即日起正式上線，讓台灣消費者免去繁瑣代購流程與高昂國際運費，輕鬆享受高質感的日系流行體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。