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秋冬注目聯名新登場：Barbour×A.P.C.、Maison Kitsuné×NANGA

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Maison Kitsuné × NANGA曜石黑羽絨外套，33,900元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné × NANGA曜石黑羽絨外套，33,900元。圖／Maison Kitsuné提供

2026秋冬迎來注目跨界聯名。英倫百年油布夾克品牌Barbour攜手法國時尚品牌A.P.C.，推出融合經典與丹寧美學的膠囊系列；同時，「法國小狐狸」Maison Kitsuné合作日本專業戶外品牌NANGA，打造兼具都會感與戶外、山系機能冬日服飾，為換季穿搭注入全新靈感。

Barbour × A.P.C.：英倫工藝與巴黎簡約的對話

Barbour與 A.P.C.的合作涵蓋外套、丹寧、襯衫、休閒上衣及配件。外套重現Barbour代表性輪廓，包括男款Beaufort、女款Spey，以及寬鬆筆直的加長版Sugarlump Bedale。

這次特別重現Barbour典藏的Premium Thornproof棉質油布面料，高密度織法提升結構感與色彩層次，推出深鼠尾草綠與深藍兩款色調。油布面料會隨歲月與穿著養出獨特色澤，與A.P.C.的原色丹寧相呼應，產生時間感獨特軌跡。細節上，結合羊毛領、可拆式連帽、經典D環，內裡與配件則大量運用傳統格紋。此外，更同步推出丹寧褲、托特包、格紋包款，以及深藍色靴款與深鼠尾草綠Clog鞋款，展現優雅且實用的英法風尚。

Maison Kitsuné × NANGA：山野與都會的質感跨界

Maison Kitsuné攜手日本羽絨專家NANGA，以壯闊山巒為靈感，將專業戶外技術融入當代都會衣櫥。

系列以經典黑色、柔和米白為主調，並點綴鮮明紅色。核心單品推出羽絨外套與羽絨背心，兼具絕佳保暖度與俐落廓形；針織休閒單品則透過原創圖像，向NANGA品牌靈感來源—喜馬拉雅山脈的「南迦帕爾巴特峰（Nanga Parbat）」致敬。配件部分涵蓋尼龍帽、羽絨帽與羽絨靴，更別出心裁地將NANGA最具代表性的睡袋縮小，轉化為兼具趣味與實用性的手機收納袋，輕鬆切換戶外探索與城市生活。

Barbour × A.P.C. 威靈頓高筒雨靴，5,000元。圖／Barbour提供
Barbour × A.P.C. 威靈頓高筒雨靴，5,000元。圖／Barbour提供

Barbour × A.P.C. 女款Spey油布外套，18,000元。圖／Barbour提供
Barbour × A.P.C. 女款Spey油布外套，18,000元。圖／Barbour提供

Barbour × A.P.C. Trucker丹寧外套17,400元，男款直筒牛仔褲12,900元。圖／Barbour提供
Barbour × A.P.C. Trucker丹寧外套17,400元，男款直筒牛仔褲12,900元。圖／Barbour提供

Maison Kitsuné × NANGA曜石黑杏仁奶霜羽絨手機包，3,500元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné × NANGA曜石黑杏仁奶霜羽絨手機包，3,500元。圖／Maison Kitsuné提供

2026秋冬注目聯名，Maison Kitsuné攜手NANGA推出聯名膠囊系列；Barbour與A.P.C.推出聯名系列。圖／品牌提供
2026秋冬注目聯名，Maison Kitsuné攜手NANGA推出聯名膠囊系列；Barbour與A.P.C.推出聯名系列。圖／品牌提供

Maison Kitsuné × NANGA杏仁奶霜羽絨背心，27,900元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné × NANGA杏仁奶霜羽絨背心，27,900元。圖／Maison Kitsuné提供

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