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史努比粉絲快收！桂冠湯圓推5款造型湯匙 開心果、滷肉新口味登場

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
桂冠湯圓Ｘ史努比聯名商品登場。圖/桂冠提供
桂冠湯圓Ｘ史努比聯名商品登場。圖/桂冠提供

天氣轉涼，湯圓商機提前升溫！桂冠今年冬季攜手《花生漫畫》人氣角色史努比家族，推出開心果湯圓、蕈菇滷肉湯圓兩款新品，並為熱銷的提拉米蘇湯圓換上聯名包裝。11月6日起，品牌再推出限量「史努比湯圓派對」組合，內含芝麻包餡小湯圓、花生晶彩小圓子，隨盒贈送史努比角色造型湯匙，瞄準冬季甜點與收藏商機。

此次聯名集結史努比、歐拉夫、安迪及糊塗塌客等角色，從包裝到周邊都融入角色特色。湯圓外皮選用濁水溪糯米，依循浸米、磨漿、壓粿、蒸粿膜、揉粿粹、搓圓等6道傳統工法製作，呈現Q彈口感，內餡則從近年熱門的堅果風味，到台灣人熟悉的古早味鹹食都有。

甜口味方面，主打新品「開心果湯圓」，選用西班牙開心果及全豆研磨開心果醬，搭配馬斯卡彭起司與卡士達，帶出堅果香氣與奶香，鎖定喜歡創新甜點的消費者。

另一款「蕈菇滷肉湯圓」則走台式鹹香路線，以台灣豬肉搭配在地蕈菇，加入紅蔥頭煸香，再以醬油慢火燉煮，呈現滷肉的醇厚滋味，為傳統鹹湯圓增添不同選擇。

人氣款「提拉米蘇湯圓」也推出史努比聯名新裝，內餡結合義大利馬斯卡彭起司與UCC咖啡粉，融合可可微苦與淡淡酒香，呈現帶有成熟風味的甜點口感。

除了新品，桂冠11月6日起推出限量「史努比湯圓派對」組合，將芝麻包餡小湯圓與花生晶彩小圓子一次收入盒中，兼顧傳統餡料與不同口感。最大亮點是隨盒附贈一支隨機款史努比造型湯匙，全套共有5款，包含史努比、歐拉夫、史派克、查理布朗與一款隱藏版。

即日起，桂冠冬季聯名系列於桂冠官方線上商城及全台各大通路販售。12月31日前，於桂冠線上商城選購湯圓系列商品，可享兩件9折、三件85折優惠；訂單含指定湯圓新品，不限金額還可參加迷你平底鍋抽獎。

桂冠 湯圓 史努比

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