快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

聽新聞
0:00 / 0:00

跨境電商比比昂合作日本時尚電商ZOZOTOWN 即日起正式上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境電商服務的子公司比比昂Bibian 28日宣布，與日本時尚電商指標ZOZOTOWN正式結盟，打造全台最具指標性的日系時尚跨境電商平台。全站商品涵蓋服飾穿搭、美妝保養、鞋履包款至日系生活選物等多元風格提案，即日起正式上線，讓台灣消費者免去繁瑣代購流程與高昂國際運費，輕鬆享受高質感的日系流行體驗。

根據未來流通研究所2025年統計，台灣消費者跨境購買品類中，65%包含服飾類商品，為最受歡迎的品類，而鞋履與彩妝品則分別達52%與49%，顯示時尚相關品類為跨境購物的重要需求。看準台灣消費者對日系時尚的喜愛，比比昂此次攜手日本時尚電商ZOZOTOWN，帶來全方位流行選物，從不滿千元的百搭單品到高端設計師品牌，橫跨人氣品牌、日本限定、在地款式到小眾風格，讓台灣消費者同步掌握日本最新流行趨勢。

過往選購ZOZOTOWN或其他跨境購物時，消費者常需面對日本原站無法直接購買，或是物流、費用及語言溝通等問題，透過比比昂的全中文化界面與中文客服支援，台灣消費者能輕鬆直購日系服飾。比比昂同步提供四大購物保障，包括「商品運送中損壞全額賠償」、「商品未到貨全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」及「各項費用透明公開」，降低消費者自行處理跨境購物流程的門檻，提升購物保障與便利性。

本次合作也同步導入ZOZOTOWN旗下多項大受好評的特色專區，滿足不同消費需求：包含主打品牌古著與中古時尚單品的「ZOZOUSED」，聚焦各式人氣鞋類品牌的「ZOZOSHOES」，匯集美妝、保養、髮品與香氛等美麗好物的「ZOZOCOSME」，定位為國際奢侈品與頂級設計師品牌的高端時尚專區「ZOZOVILLA」。透過多元特色商品線與穿搭提案，為消費者提供更精準的選購指引。

迎接ZOZOTOWN正式上線，比比昂於即日起開啟「ZOZOTOWN開台祭」。活動期間特別針對新用戶推出「新客空降禮」及超值運費優惠等促銷優惠。

跨境電商 電商 日本 PChome

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣樂天市場雙11將開跑 強化跨境購物優勢、與四大品牌合作

網路家庭雙11起跑！搶攻科技換新、生活囤貨商機 三策略推動OMO場景

新光三越 DIAMOND TOWERS 拚16億元業績 精品、設計師服飾領軍

日本UNIQLO漲價了！達人曝「平價神店」逆勢降價 內行狂推CP值超高

相關新聞

馬祖酒廠羊年生肖酒來了!雙酒款888元起預購 15年陳高大藍寶限量追加

迎接羊年新春，生肖紀念酒再添收藏新選擇！馬祖酒廠歡慶建廠71週年，泰山企業推出總經銷的「馬祖高粱羊年生肖紀念酒」，以「三羊開泰、瑞羊納福」為主題，推出58度瓷瓶與53度三年陳高玻璃瓶兩款限量酒，售價888元起，即日起陸續開放預購。此外，去年為慶祝建廠70週年推出的7公升「馬祖陳高15年－榮耀七十」大藍寶，因市場反應熱烈再度追加限量供應，成為年節送禮話題。

秋冬注目聯名新登場：Barbour×A.P.C.、Maison Kitsuné×NANGA

2026秋冬迎來注目跨界聯名。英倫百年油布夾克品牌Barbour攜手法國時尚品牌A.P.C.，推出融合經典與丹寧美學的膠囊系列；同時，「法國小狐狸」Maison Kitsuné合作日本專業戶外品牌NANGA，打造兼具都會感與戶外、山系機能冬日服飾，為換季穿搭注入全新靈感。

史努比粉絲快收！桂冠湯圓推5款造型湯匙 開心果、滷肉新口味登場

天氣轉涼，湯圓商機提前升溫！桂冠今年冬季攜手《花生漫畫》人氣角色史努比家族，推出開心果湯圓、蕈菇滷肉湯圓兩款新品，並為熱銷的提拉米蘇湯圓換上聯名包裝。11月6日起，品牌再推出限量「史努比湯圓派對」組合，內含芝麻包餡小湯圓、花生晶彩小圓子，隨盒贈送史努比角色造型湯匙，瞄準冬季甜點與收藏商機。

跨境電商比比昂合作日本時尚電商ZOZOTOWN 即日起正式上線

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境電商服務的子公司比比昂Bibian 28日宣布，與日本時尚電商指標ZOZOTOWN正式結盟，打造全台最具指標性的日系時尚跨境電商平台。全站商品涵蓋服飾穿搭、美妝保養、鞋履包款至日系生活選物等多元風格提案，即日起正式上線，讓台灣消費者免去繁瑣代購流程與高昂國際運費，輕鬆享受高質感的日系流行體驗。

「全家」攜崔始源即興開鍋！推4款限定圍兜、「吃鍋後源會」主題店

「源夫人」準備衝，最愛吃鍋的始源出現在全家便利商店！看準天氣轉涼、吃鍋需求升溫，「全家」攜手身兼男團歌手與演員的「暖心霸總」崔始源擔任活動代言人，火鍋季「即興開鍋」登場，推出崔始源特殊款「吃鍋守護圍兜」滿額贈，並將台北鑫德店打造為「吃鍋後源會」主題店，採買鍋物、拍照打卡一次滿足。

猛鬼變猛男？六福村萬聖遊行歪樓 「肌肉猛鬼」吸40萬人次搶看

六福村主題遊樂園萬聖節檔期登場，近日一段遊行影片在社群引發熱烈討論，多名外籍男舞者赤裸上身、頂著結實肌肉，戴骨骸面具、纏鐵鍊拉著囚車登場，原本陰森畫面瞬間「歪樓」，網友笑喊「我瞬間不怕了」、「這鬼太帥了吧」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。