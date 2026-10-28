跨境電商比比昂合作日本時尚電商ZOZOTOWN 即日起正式上線

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境電商服務的子公司比比昂Bibian 28日宣布，與日本時尚電商指標ZOZOTOWN正式結盟，打造全台最具指標性的日系時尚跨境電商平台。全站商品涵蓋服飾穿搭、美妝保養、鞋履包款至日系生活選物等多元風格提案，即日起正式上線，讓台灣消費者免去繁瑣代購流程與高昂國際運費，輕鬆享受高質感的日系流行體驗。

根據未來流通研究所2025年統計，台灣消費者跨境購買品類中，65%包含服飾類商品，為最受歡迎的品類，而鞋履與彩妝品則分別達52%與49%，顯示時尚相關品類為跨境購物的重要需求。看準台灣消費者對日系時尚的喜愛，比比昂此次攜手日本時尚電商ZOZOTOWN，帶來全方位流行選物，從不滿千元的百搭單品到高端設計師品牌，橫跨人氣品牌、日本限定、在地款式到小眾風格，讓台灣消費者同步掌握日本最新流行趨勢。

過往選購ZOZOTOWN或其他跨境購物時，消費者常需面對日本原站無法直接購買，或是物流、費用及語言溝通等問題，透過比比昂的全中文化界面與中文客服支援，台灣消費者能輕鬆直購日系服飾。比比昂同步提供四大購物保障，包括「商品運送中損壞全額賠償」、「商品未到貨全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」及「各項費用透明公開」，降低消費者自行處理跨境購物流程的門檻，提升購物保障與便利性。

本次合作也同步導入ZOZOTOWN旗下多項大受好評的特色專區，滿足不同消費需求：包含主打品牌古著與中古時尚單品的「ZOZOUSED」，聚焦各式人氣鞋類品牌的「ZOZOSHOES」，匯集美妝、保養、髮品與香氛等美麗好物的「ZOZOCOSME」，定位為國際奢侈品與頂級設計師品牌的高端時尚專區「ZOZOVILLA」。透過多元特色商品線與穿搭提案，為消費者提供更精準的選購指引。

迎接ZOZOTOWN正式上線，比比昂於即日起開啟「ZOZOTOWN開台祭」。活動期間特別針對新用戶推出「新客空降禮」及超值運費優惠等促銷優惠。