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「全家」攜崔始源即興開鍋！推4款限定圍兜、「吃鍋後源會」主題店

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
看準個人、小家戶需求，全家便利商店今年將「個人份肉片」與「火鍋料」擴大導入全台4,500間店舖，並於500間店舖設置蔬果貨架。「全家」冷藏鮮食區亦推出「和風海陸豆乳鍋」（售價99元）與「韓式部隊鍋」（售價99元），即日起至11月10日會員享88折。圖／全家便利商店提供
看準個人、小家戶需求，全家便利商店今年將「個人份肉片」與「火鍋料」擴大導入全台4,500間店舖，並於500間店舖設置蔬果貨架。「全家」冷藏鮮食區亦推出「和風海陸豆乳鍋」（售價99元）與「韓式部隊鍋」（售價99元），即日起至11月10日會員享88折。圖／全家便利商店提供

「源夫人」準備衝，最愛吃鍋的始源出現在全家便利商店！看準天氣轉涼、吃鍋需求升溫，「全家」攜手身兼男團歌手與演員的「暖心霸總」崔始源擔任活動代言人，火鍋季「即興開鍋」登場，推出崔始源特殊款「吃鍋守護圍兜」滿額贈，並將台北鑫德店打造為「吃鍋後源會」主題店，採買鍋物、拍照打卡一次滿足。

「全家」今年火鍋季邀請崔始源擔任活動代言人，限量推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元，即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，除了始源肖像款之外，還有逗趣的露胸肌款、西裝款，讓日常開鍋增添幸福感；後續還將推出崔始源特殊收藏好禮。「全家行動購」則於即日起至11月24日推出指定品項消費滿299元贈崔始源特殊款圍兜（共1款設計），另指定品項滿499元送50元折價券。上述贈品皆為數量有限、送完為止。

吃鍋追星別漏掉「全家」台北鑫德店，店舖打造為始源主題店「吃鍋後源會」，從店外到店內都能感受限定氛圍；此外，全台逾百家FamiSuper超市店皆設置「愛始了人形立牌」，邀請粉絲採買鍋物、收藏周邊，再與崔始源合影打卡。

「全家」即日起至明年1月5日推出「即興開鍋」檔期，檔期串聯線上、線下推出多元商品與優惠，包含全台4,500間店舖、行動購、預購服務與FamiSuper超市店，跨品類集結達500項活動商品，並涵蓋常溫湯底、特色配餐、個人份肉片、火鍋料與鮮蔬。

「全家」於全台4,500間店舖推出即興開鍋常溫落地陳列架，集結「經典麻辣」、「開胃酸香」、「日式監修」、「台灣名店」及「蔬食溫潤」五大鍋物系列，搭配特色配餐等逾30款商品，即日起至明年1月5日限時推出指定常溫湯底、配餐任選2件77折。酸辣控必收的口袋名單，包括全通路獨家「辣媽金湯酸菜魚鍋」（售價219元），以及後續推出的「辣媽酸高麗菜白肉鍋」（售價219元），以酸爽湯頭喚醒味蕾；偏愛濃郁麻香，則有「辣媽麻辣牛肉鍋」（售價219元）、「老四川麻辣鴨血」（售價229元）。想把台日名店風味搬上餐桌，可選Ichibiki「博多一双豚骨風味火鍋高湯底」（售價199元）、「橫綱監修火鍋豚骨醬油風味」（售價199元）及「老四川濃香老火鍋」（售價220元）。今年端架更首度加入全素選擇，「這一小鍋菇菇和風鍋」（售價249元）與「這一小鍋溫養藥膳鍋」（售價249元），以清甜菇香、溫潤藥膳香氣，陪伴想換個清香口味的晚餐時光。

看準個人、小家戶需求，「全家」今年將「個人份肉片」與「火鍋料」擴大導入全台4,500間店舖，並於500間店舖設置蔬果貨架，方便消費者依人數與食量選購。即日起至明年1月5日指定火鍋生鮮食材則推出任選2件88折，另有紅薯粉、螺螄粉、米線及油條等多元配餐，從吸飽湯汁的Q彈主食到酥脆小點，讓每次開鍋都能換點新花樣，指定端架商品享任選2件77折。

全台逾百家「全家」FamiSuper超市店也備好特色選擇，包含「究好豬胡椒月亮軟骨豬肚湯」（售價329元）、「林聰明沙鍋菜魚骨湯底」（售價339元）及「全國麗園半公斤牛肉爐」（售價499元）等多樣選擇。即日起至明年1月5日指定商品任選2件88折，於指定「鍋物丸餃」、「肉品海鮮」、「蔬菜日配常溫」三類商品各選1件，更享3件79折。

「全家」冷藏鮮食區推出「和風海陸豆乳鍋」（售價99元）與「韓式部隊鍋」（售價99元），即日起至11月10日會員享88折。「和風海陸豆乳鍋」以日本老牌豆乳與味噌調製溫潤湯頭，搭配豬肉、豆腐、蛤蜊與多款蔬菜；想換個口味，也能選擇韓式經典鍋物風格，用百元有找的價格，為忙碌一天畫下暖胃句點。

此外，「全家」「即興開鍋」預購型錄推出多款名店新品，「林聰明聰明麻辣沙鍋菜」（售價299元）、「阿國師甕蒸薑母鴨」（售價299元），以沙茶麻辣、老薑麻油香為聚餐暖場；想喝一口清甜熱湯，可選「女娘的店珠貝山藥排骨鍋」（售價399元），偏愛濃郁滋味則有「老協珍汕頭沙茶牛肉爐」（售價799元），以及集結牛筋、牛肚與牛腱的「門前隱味牛三寶牛肉爐」（售價990元），讓家中餐桌也有名店級的聚餐儀式感。即日起至12月6日可透過FamiPort「電商預購」、全家APP「隨買跨店取」之即興開鍋專區選購，指定商品享2件95折、3件以上92折。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

「全家行動購」即日起至11月24日推出指定品項消費滿299元贈崔始源特殊款圍兜，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」即日起至11月24日推出指定品項消費滿299元贈崔始源特殊款圍兜，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，圖為即興開鍋商品陳列架與購物車。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，圖為即興開鍋商品陳列架與購物車。圖／全家便利商店提供

韓國明星崔始源代言全家便利商店火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
韓國明星崔始源代言全家便利商店火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，玻璃窗貼上印有火鍋季「即興開鍋」活動代言人始源身影。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，玻璃窗貼上印有火鍋季「即興開鍋」活動代言人始源身影。圖／全家便利商店提供

全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，圖為座位區牆面布置。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，圖為座位區牆面布置。圖／全家便利商店提供

全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手韓國明星崔始源代言火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元，即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手韓國明星崔始源代言火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元，即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，從店外到店內都能感受限定氛圍。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將台北鑫德店打造為始源主題店「吃鍋後源會」，從店外到店內都能感受限定氛圍。圖／全家便利商店提供

韓國明星崔始源代言全家便利商店火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
韓國明星崔始源代言全家便利商店火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手韓國明星崔始源代言火鍋季「即興開鍋」，集結500項活動商品，活動期間限時推出指定商品最低2件77折，滿額限量送始源限定「吃鍋守護圍兜」，全台FamiSuper超市店設置「愛始了人形立牌」，滿足味蕾與追星心願。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手韓國明星崔始源代言火鍋季「即興開鍋」，集結500項活動商品，活動期間限時推出指定商品最低2件77折，滿額限量送始源限定「吃鍋守護圍兜」，全台FamiSuper超市店設置「愛始了人形立牌」，滿足味蕾與追星心願。圖／全家便利商店提供

韓國明星崔始源代言全家便利商店火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
韓國明星崔始源代言全家便利商店火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手韓國明星崔始源代言火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元，即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手韓國明星崔始源代言火鍋季「即興開鍋」，推出兼具實用性與收藏價值的「吃鍋守護圍兜」，即日起至11月24日於全台4,500間店舖購買指定活動商品，折扣後單筆消費滿299元，即可隨機獲贈圍兜一個，共3款設計，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「即興開鍋」預購型錄推出多款名店新品，即日起至12月6日可透過FamiPort「電商預購」、全家APP「隨買跨店取」之即興開鍋專區選購，指定商品享2件95折、3件以上92折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「即興開鍋」預購型錄推出多款名店新品，即日起至12月6日可透過FamiPort「電商預購」、全家APP「隨買跨店取」之即興開鍋專區選購，指定商品享2件95折、3件以上92折。圖／全家便利商店提供

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