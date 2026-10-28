猛鬼變猛男？六福村萬聖遊行歪樓 「肌肉猛鬼」吸40萬人次搶看

六福村主題遊樂園萬聖節檔期登場，近日一段遊行影片在社群引發熱烈討論，多名外籍男舞者赤裸上身、頂著結實肌肉，戴骨骸面具、纏鐵鍊拉著囚車登場，原本陰森畫面瞬間「歪樓」，網友笑喊「我瞬間不怕了」、「這鬼太帥了吧」。

網友yen777在Threads分享一段影片，夜幕下的六福村煙霧瀰漫、燈光詭譎，巨型骨骸神獸「鹿魔」伴隨綠光現身，多名精壯表演者赤膊上陣，身纏鐵鍊、手持鋼叉開道，隨著音樂展現肌肉線條及肢體爆發力；喪屍群接著貼地狂舞，特技舞者揮舞發光道具，吸引遊客紛紛舉起手機搶拍。

恐怖遊行到了Threads卻意外變成「猛男秀」，貼文引來2.4萬人按讚，超過40萬人次瀏覽，有網友驚呼：「原來六福村有男模」、「為什麼不早說」、「我瞬間不怕了」、「以後跟老公說不去動物園了，我要去六福村」，甚至還有前員工不私藏分享：「夏季可能會下水，如果有表演一定是半裸」。

對於網友好奇「演員是否都有挑身材、全都有肌肉？」六福村回應，萬聖節活動角色設定相當多元，肌肉線條是設計特定角色造型所進行的視覺設定，加上演員長期體態管理，但並非所有演員都必須有肌肉；團隊中還有雜耍特技舞者、魔幻肢體藝術家，都是專業Cosplayer，每位演職員都在各自領域展現專業表演與舞台魅力。

至於這群吸睛演員從哪來？六福村表示，為帶給遊客國際化且沉浸式的演出體驗，今年由俄羅斯、印度演員聯手演出，藉由不同文化背景的演員，交織出異國風情與魔幻色彩，希望讓遊客不必出國，就能感受「世界級的萬聖狂歡」。

六福村指出，今年活動為2026「墓碑鎮十周年：決戰時刻」，企畫核心就是「破除傳統恐怖，打造視覺與感官雙重盛宴」，將美學藝術與互動娛樂揉合，再加入萌系IP互動，希望讓萬聖節不只是膽量測試場，而是兼具視覺美感、驚喜樂趣與沉浸互動的全齡慶典。

話題中的夜間遊行「墓碑鎮：鹿魔覺醒」於11月22日前的周末、假日晚間7時登場，集結多國演員帶來百鬼夜行與光影狂舞秀；另有下午2時「墓碑鎮的異界狂想曲」、午晚餐時段「芮妮的無限詛咒」餐廳秀，白天則攜手PEANUTS史努比打造巨型南瓜谷等萌系場景，從「猛男百鬼」到史努比，讓大人小孩各有看點。

六福村萬聖節檔期登場，遊行影片在社群引發熱烈討論，多名外籍男舞者赤裸上身、頂著結實肌肉，戴骨骸面具、纏鐵鍊拉著囚車登場，原本陰森畫面瞬間「歪樓」。圖／網友yen777授權提供