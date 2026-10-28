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「石二鍋」全台達百家店 事業群總經理：客人用餐時的回憶是寶藏
王品集團旗下的連鎖小火鍋「石二鍋」今慶祝全台達百家店，集團快食尚事業群總經理巫意嬋說，100家店對她而言不是門市的數字，而是在台灣無數的家庭在這裡共享歡樂時光時產生的很多回憶，這對石二鍋而言是最重要的寶藏。未來也會在品格上嚴格把關，持續提供新鮮、美味和安心的食材，以及優質的服務和環境。
台中是王品集團的總部所在，市民喜吃鍋物，石二鍋今也特別選在全台最大的文心崇德店舉辦慶祝記者會。同時還邀請「應援女神」峮峮擔任一日店長，吸引不少她的粉絲聚集。
峮峮對於石二鍋能讓消費者直接看到廚房大為稱讚，因為看得到食材作業會很安心，這也是讓她喜歡在石二鍋用餐的原因。她也透露，自己若主餐選擇肉品，必定會搭配香辣胡麻醬，胡麻的香氣能完美襯托肉質的鮮甜。而當主餐是海鮮時，則會佐以酸辣醋溜醬，能有清爽開胃的口感。
巫意嬋說，今天這是石二鍋非常重要的一刻，因為他們迎來了石二鍋第100家店的誕生。一路走來，要深深感謝長期支持石二鍋的消費者，因為有大家的支持才有今天，也更要感謝辛苦耕耘、默默用心服務的全體夥伴。
她說，石二鍋始終堅持把廚房打開，讓管理透明化、讓客人看得見而安心。而更引以為傲的是，他們提供嚴選的原塊肉，還有可以溯源的履歷和有機食材給消費者。而且，石二鍋也是全台唯一獲得「AMOT星級溯源餐廳評鑑」三星認證的小火鍋店。他們在品格上嚴格把關，也將持續提供新鮮美味安心的食材和優質的服務和環境。
巫意嬋說，即日起至12月31日只要憑「王品瘋美食APP」或「LINE」優惠券立即可享菜盤免費升級；今起全台門市也推出「感蝦卡」，各店限量100張，消費者憑卡在2027年每月消費套餐，皆可獲贈白蝦一份。
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