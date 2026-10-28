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經典半月包重出江湖！FENDI首爾開時尚派對 金雪炫、辛叡恩都來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
當紅男女混聲團體ALLDAY PROJECT成員榮書（Youngseo）背Croissant包出席FENDI首爾The Hyundai Seoul活動。圖／FENDI提供
當紅男女混聲團體ALLDAY PROJECT成員榮書（Youngseo）背Croissant包出席FENDI首爾The Hyundai Seoul活動。圖／FENDI提供

義大利品牌FENDI於韓國首爾The Hyundai Seoul精品店正式發表備受矚目的全新Croissant包款系列，並歡慶由首席創意總監Maria Grazia Chiuri操刀的Cruise 2027早春度假系列正式上市。活動現場星光熠熠，多位知名韓國藝人盛裝出席，共同見證經典包款的時尚蛻變。

當晚發佈會上，知名演員金雪炫、人氣女星辛叡恩、當紅男女混聲團體ALLDAY PROJECT成員榮書，以及知名編舞家兼舞者Leejung等品牌之友與時尚名人皆穿上Cruise 2027系列最新服飾，隨身配搭這款重新回歸的經典設計，展現兼具青春氣息與個性魅力的多元穿搭風格。

被粉絲暱稱「可頌包」的Croissant包款，最早於1999年春夏時裝秀首度亮相，傳承自品牌傳奇Baguette®腋下包的設計理念。在2027年Cruise度假系列中再度回歸，經創意總監Maria Grazia Chiuri的精心調整，在標誌性的半月形輪廓中融入獨具一格的俏皮活力與現代機能。全新的Croissant包括亮片刺繡、奪目獸紋配流蘇、亮面縐紋皮革，以及經典FF Zucca織花面料等多樣豐富的版本，細節處更將手袋品質提升至新高度，包括袋蓋上的經典 FF 鎖扣、袋側扣環與可調校式肩帶，能完美融於日常穿搭，實現從日到夜美感與功能兼備的率性魅力。

金雪炫（Kim Seolhyun）背Croissant包出席FENDI首爾The Hyundai Seoul活動。圖／FENDI提供
金雪炫（Kim Seolhyun）背Croissant包出席FENDI首爾The Hyundai Seoul活動。圖／FENDI提供

人氣女星辛叡恩（Shin Yeeun）背Croissant包出席FENDI首爾The Hyundai Seoul活動。圖／FENDI提供
人氣女星辛叡恩（Shin Yeeun）背Croissant包出席FENDI首爾The Hyundai Seoul活動。圖／FENDI提供

雪炫 首爾 義大利

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