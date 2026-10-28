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JoJo迷必收！JINS聯名《JoJo的奇妙冒險》8位主角專屬印記戴著走

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
眼鏡市場推出台灣特別限定款「Crapt」系列，由崔杋圭、姜太顯、休寧凱（「TXT」）擔任品牌好友並拍攝全新形象。圖／眼鏡市場提供
眼鏡市場推出台灣特別限定款「Crapt」系列，由崔杋圭、姜太顯、休寧凱（「TXT」）擔任品牌好友並拍攝全新形象。圖／眼鏡市場提供

日本眼鏡品牌JINS與超人氣熱血動漫《JoJo的奇妙冒險》重磅推出全新聯名系列眼鏡，將動漫中獨特又強烈的世界觀與高質感時尚美學巧妙結合，打造出能輕鬆融入日常穿搭的潮流鏡款。全系列將於10月29日起在全台JINS門市、JINS官方線上商城正式開賣。

「JINS × JoJo的奇妙冒險」融入8位主角星型胎記與經典標誌

《JoJo的奇妙冒險》以獨樹一格的藝術風格與熱血劇情風靡全球，JINS聯名系列集結了歷代8位主角，將各角色的意志、個性與代表性元素融入眼鏡設計之中。鏡框款式特別嚴選橢圓框、眉框等時下最受歡迎的流行廓形，兼具修飾臉型與日常百搭的實用性。

細節處理上更藏滿讓動漫迷心跳加速的巧思，除了在鏡架細節處刻有象徵喬斯達家族血統的「星型胎記」，還巧妙融合了各主角的招牌標誌與精緻雕花裝飾，讓每一次配戴都彷彿展開一場日常的冒險。

只要購買任一款《JoJo的奇妙冒險》聯名系列眼鏡，即可獲得外型有如精緻口金包的「限定專屬眼鏡盒」以及印有「角色專屬設計」的限定眼鏡布。從鏡框到配件全方位重現動漫世界觀，是JoJo粉絲今年秋冬不可錯過的收藏鏡款。

TXT成員秀台灣特別限定款「Crapt」的日常驚喜

日本眼鏡品牌「眼鏡市場」推出台灣特別限定款「Crapt」系列，並找來韓國男團TOMORROW X TOGETHER成員崔杋圭、姜太顯、休寧凱（以下稱「TXT」）擔任「Crapt」系列品牌好友，並拍攝全新形象。

Crapt系列品牌概念為「One Mile Eyewear」，以住家方圓一英里內的日常外出為靈感，主打隨興自在的時尚風格。打造貼近日常生活的眼鏡，適合作為平時短暫外出的隨興搭配。這系列推出各種款式，訴求讓不同臉型與品味的消費者都能找到適合自己的眼鏡。

「JINS × JoJo的奇妙冒險」鏡架融合了各主角的招牌標誌與雕花裝飾。圖／JINS提供
「JINS × JoJo的奇妙冒險」鏡架融合了各主角的招牌標誌與雕花裝飾。圖／JINS提供

「JINS × JoJo的奇妙冒險」空條承太郎專屬款。圖／JINS提供
「JINS × JoJo的奇妙冒險」空條承太郎專屬款。圖／JINS提供

「JINS × JoJo的奇妙冒險」喬瑟夫・喬斯達專屬款。圖／JINS提供
「JINS × JoJo的奇妙冒險」喬瑟夫・喬斯達專屬款。圖／JINS提供

「JINS × JoJo的奇妙冒險」空條徐倫專屬款。圖／JINS提供
「JINS × JoJo的奇妙冒險」空條徐倫專屬款。圖／JINS提供

JINS與超人氣熱血動漫《JoJo的奇妙冒險》推出全新聯名系列眼鏡。圖／JINS提供
JINS與超人氣熱血動漫《JoJo的奇妙冒險》推出全新聯名系列眼鏡。圖／JINS提供

JINS 冒險 眼鏡

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