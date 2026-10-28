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一瓶香水112萬元還可能買不到！LV、Baccarat、設計大師三方聯手打造
路易威登（Louis Vuitton）將香氛工藝推向藝術收藏領域，推出全新Flacon d’Exception限量香水瓶系列，攜手澳洲設計師馬克紐森（Mark Newson），並邀請法國水晶品牌Baccarat工坊參與製作，將香水瓶轉化為兼具雕塑美感與工藝價值的藝術品。系列推出LV Lovers與eLVes兩款作品，各限量5件，單件定價112萬元，透過跨領域合作為日常用品注入藝術價值。
Flacon d’Exception將香水瓶從盛裝香氛的容器，提升為值得珍藏的藝術物件。瓶身採用手工吹製水晶，搭配黑色水晶瓶蓋，並以精細的金色琺瑯彩繪裝飾。從水晶成形到表面細節，每一道工序都凸顯工匠技藝，也呼應路易威登長期以來對旅行精神與精湛工藝的重視。
兩款作品分別以不同香氣與設計語彙，呈現路易威登的品牌精神。LV Lovers描繪品牌紳士形象，透過從容優雅的氣質，以及對細節的講究，傳達不刻意張揚的魅力；eLVes則向路易威登經典Monogram花卉圖案致敬，並融入La Beauté Louis Vuitton彩妝系列的代表色彩，包括Rouge Louis、Monogram Rouge、Rose Eugénie與Beige Machina，讓品牌標誌性的圖案與色彩成為作品的視覺特色。
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