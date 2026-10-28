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有感降溫必備：兼顧保暖與日常造型機能單品 穿出不顯胖的風格層次感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
換季降溫之際，正是兼顧保暖與時尚的秋冬穿搭上場時刻。圖／品牌提供
換季降溫之際，正是兼顧保暖與時尚的秋冬穿搭上場時刻。圖／品牌提供

東北季風接力報到，全台氣溫明顯下降，換季降溫之際，正是兼顧保暖與時尚的秋冬穿搭上場時刻。ECCO與lululemon的秋冬機能系列，讓防風防水、輕量保暖等實用功能融入日常與出遊的質感造型中，為今年秋冬打造既溫暖又型格的穿搭靈感。

ECCO秋冬甩開厚重輕暖有型

ECCO將舒適機能融入日常穿搭，其中，女款BIOM多層下擺軟殼外套兼具防風、防潑水機能，腰部抽繩繫緊後可修飾腰身，下擺形成立體波浪邊效果；下身可搭配ECCO防水中長裙，結合防水透氣機能與一片式剪裁，修飾腰臀線條，讓機能服飾也能穿出俐落優雅的時尚風格。背心也是秋冬保暖好物，ECCO羽絨背心採用鵝絨填充，含絨量達90%，提供輕量保暖效果，搭配立體剪裁，打造不顯厚重的秋冬造型。

另攜手法國設計師Natacha Ramsay-Levi，讓機能服飾融入時裝語彙，NRL輕量防水夾克採用超輕量面料，搭配俐落的短版剪裁，整件外套可收納於帽子後方的內袋中，方便隨身攜帶，輕鬆應對換季時節的天氣變化。另攜手日本戶外時尚品牌White Mountaineering，將機能材質與日系設計美學融入鞋服造型，打造兼具實用機能與率性風格的戶外造型。

正值周年慶季節，ECCO於各大百貨周年慶期間，凡購買當季鞋履、包款或服飾，品牌銀卡會員享9.5折再9.5折，普卡會員及新客單筆消費滿8,000元享9.5折優惠，還有滿額好禮送。

lululemon不同版型與層次搭配

秋冬旅遊如何兼顧保暖又能輕鬆出行，一件可以與服飾輕鬆適配的保暖單品更是不可或缺。可以透過不同版型與層次搭配，讓服裝在舒適實穿之餘保有個人風格。lululemon 2026冬季外套系列推出多元款式，從輕盈羽絨外套到不同版型的保暖背心，為秋冬旅行與日常穿搭提供更多選擇。

像是短版外套能為整體造型帶來俐落比例，飛行員背心能增添輪廓與層次變化，透過不同外套廓形呈現俐落且富有層次的穿搭變化；羽絨外套與背心也可依照行程、天候及個人穿著習慣靈活選擇。

ECCO 90%充絨量的羽絨背心呈現層次搭配，羽絨背心9,800元。圖／ECCO提供
ECCO 90%充絨量的羽絨背心呈現層次搭配，羽絨背心9,800元。圖／ECCO提供

ECCO x NRL輕量防水夾克咖啡棕10,800元，ECCO x NRL女款花朵中長裙咖啡棕7,800元。圖／ECCO提供
ECCO x NRL輕量防水夾克咖啡棕10,800元，ECCO x NRL女款花朵中長裙咖啡棕7,800元。圖／ECCO提供

ECCO將機能與時裝語彙融入日常穿搭，BIOM多層下擺軟殼外套冰白色13,800元、防水中長裙莓紫紅7,800元、BIOM LITE TR限量運動休閒鞋銀色6,980元。圖／ECCO提供
ECCO將機能與時裝語彙融入日常穿搭，BIOM多層下擺軟殼外套冰白色13,800元、防水中長裙莓紫紅7,800元、BIOM LITE TR限量運動休閒鞋銀色6,980元。圖／ECCO提供

楊艾倫穿著Wunder Puff男士背心8,980元。圖／lululemon提供
楊艾倫穿著Wunder Puff男士背心8,980元。圖／lululemon提供

李函Kiwi穿著Wunder Puff女士飛行員背心8,980元。圖／lululemon提供
李函Kiwi穿著Wunder Puff女士飛行員背心8,980元。圖／lululemon提供

李函Kiwi穿著Wunder Puff短版外套8,980元。圖／lululemon提供
李函Kiwi穿著Wunder Puff短版外套8,980元。圖／lululemon提供

保暖 東北季風 穿搭

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