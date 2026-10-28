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想搭 N700ST看過來！ 高鐵推旅展限定優先劃位、限量500套

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，預計明年7月上路。記者劉學聖／攝影
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，預計明年7月上路。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵新世代列車N700ST預計明年7月上路，為讓旅客搶先體驗新車，高鐵將於11月6日至9日台灣國際旅展（ITF）推出新車假期「優先劃位．首席體驗」專案，限量500套。旅客可在旅展現場預購，提前約8個月預訂明年7、8月的新車車票，並搭配飯店住宿，產品每人4,990元起。

高鐵表示，新車假期專案結合N700ST來回車票及飯店住宿，分為「首席尊享」與「首席樂享」兩種方案，旅客可選擇標準車廂或商務車廂，並享有合作飯店提供的住宿禮遇。透過專案，旅客可提前預訂明年暑假的行程，不受一般車票29天預售期限制。

其中，「首席尊享」與14家星級及品牌飯店合作，搭配N700ST商務車廂來回車票及飯店住宿，平日台北出發、前往左營入住高雄日航酒店為例，兩人同行每人12,660元起，可入住26坪小型轉角套房，享有下午3時入住、隔日下午3時退房的24小時住房禮遇，並可使用行政酒廊及快速入住服務。

旅展期間也推出限定加碼優惠，每日前10組預訂「首席尊享」指定飯店，包括台北北投晶泉丰旅、台南晶英酒店及高雄日航酒店，可獲贈高鐵站至飯店專屬來回接送及當地特色遊船體驗。

「首席樂享」則與18家星級及品牌飯店合作，提供客房升等、孩童免費入住等優惠。以平日台北出發至左營、入住和逸飯店高雄中山館為例，兩人同行每人4,990元起，搭配N700ST標準車廂來回車票及一晚住宿，平日入住還可升等和逸家庭房。

高鐵另推出旅展限定好禮，現場購買新車假期專案，兩人同行可獲得N700ST啤酒禮盒組一組；完成行程後，再加贈N700ST鈦萃保溫瓶一個。

除新車假期外，高鐵今年旅展也推出住宿、租車、玩樂套裝，以及實境遊戲、城市探索和「月夜越好玩」等旅遊產品，涵蓋飯店住宿、自駕旅行、景點遊覽及城市體驗。旅客於指定期間搭乘周一至周四指定車次，可享優惠折扣。此外，旅展期間透過華航官網購買國際機票並加購高鐵航空聯票，也有機會抽中高鐵半價乘車兌換券。

高鐵 旅展 劃位

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