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雷神、KitKat、杜拜開心果巧克力齊發！7-ELEVEN 巧克力大賞開跑

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN期間限定全球巧克力選品店登場，10月28日起推出「巧克力大賞」專案架。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN期間限定全球巧克力選品店登場，10月28日起推出「巧克力大賞」專案架。7-ELEVEN／提供

秋冬進入巧克力銷售旺季，尤其今年轉涼有感提早帶動相關類別商品銷售，統一超（2912）7-ELEVEN掌握體感經濟，自10月創新推出雷神巧克力相關聯名打頭陣帶動相關類別銷售增長逾一成，10月28日起再集結冰品、甜點、烘焙、糖果、零食、預購等多元類別推出「巧克力大賞」專案架，在吃法與選品更升級，同時全球精品巧克力專門店「CupiCho丘彼巧」也蒐集世界各地特色巧克力，上百款商品齊發免搭機就可以零時差買到精緻選品，犒賞自己不手軟，預計帶動相關類別業績成長逾一成。

7-ELEVEN每年巧克力選品皆緊跟潮流趨勢，今年仍以正火紅的開心果系列為主，推出包含「Miskets杜拜開心果沾醬餅乾」、「BeeMax杜拜開心果風味巧克力棒」、「寶淇杜拜開心果草莓風味可可」、「BeeMax杜拜開心果風味夾心煎餅」、「Konak熔岩開心果心牛奶巧克力」等不同口味、沾醬與造型的多元化吃法選擇；因應健身風氣興起，增加更多像是「韓國TAKEFIT高蛋白飲」等風味飲料，更創新首次販售韓國熱銷「好時可可風味飲料(常溫冰棒)」，常溫搖一搖飲用是濃郁可可風味飲、冰凍後變身冰淇淋口感，雙重吃法超酷炫。

另外在冰品結構上，也從夏日清爽系轉換推出濃郁系口感商品，從自有品牌雪淋霜推出全新的「黑雷神巧克力風味霜淇淋」打頭陣帶動相關類別聲量翻倍，還有首次登場的「日本黑雷神巧克力雪糕」，顆粒感與酥脆口感神還原雷神經典風味。10月28日起再推出全通路獨家販售的「雀巢KitKat濃黑可可脆片冰棒」、「雀巢KITKAT可可碎片冰棒」，選用品牌經典濃郁黑巧克力脆皮搭配獨特威化碎粒，結合香濃冰淇淋夾心，吃出多層次口感體驗。

7-ELEVEN觀察到近年內餡層次多樣、口感豐富的麵包受到大眾喜愛，尤其秋冬更是「濃郁系」麵包的銷售旺季，因此自10月28日起也特別嚴選世界各地的頂級巧克力素材開發獨家商品，再創烘焙新話題！「爆漿巧克力脆糖菠蘿」使用HERSHRY'S可可粉打造香濃苦甜巧克力風味，更與世界冠軍吳寶春師傅合作推出嚴選比利時進口產地巧克力製成「巧克力布朗尼軟法」內餡以核桃布朗尼和滑順鮮奶油調配，另推出兼具酸甜與 Q 彈口感的「生白巧草莓Q鬆餅」，同步推薦選用法國法芙娜巧克力的「新感覺雙重巧克力夾心」、「晨光巧克力生土司」、「統一蛋糕屋巧克力甜心蛋糕」等多款經典人氣巧克力麵包。

杜拜 7-Eleven 巧克力

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