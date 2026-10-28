老爺酒店旅展開搶！住宿券3,400元起、環島10晚39,999元

搶攻年底旅遊及秋冬泡湯商機，老爺酒店集團宣布，11月3日中午12時起至9日推出「老爺感謝季」線上旅展，並於11月6日至9日同步參加台灣國際旅展（ITF）。今年集結全台10家飯店、近30款住宿與餐飲優惠，住宿最低2折起，其中聯合住宿券每張3,400元，可選擇超過20種住宿組合；另配合知本老爺酒店改裝煥新，限量推出39,999元環島住宿套券，一次入住全台10家飯店。

老爺酒店集團表示，今年旅展延續聯合住宿券策略，每張售價3,400元，適用全台10家飯店，使用一張即可雙人入住台北老爺、新竹老爺、南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺及老爺會館等指定據點；使用兩張則可入住知本老爺、北投老爺，享雙人住宿含早餐及館內抵用金，亦可選擇礁溪老爺得天露營區。旅展期間購買20張送2張、30張送3張。

看準熟齡旅遊市場，老爺今年特別針對55歲以上旅客推出延長住宿優惠，共有6家飯店參與。於指定日期使用三張聯合住宿券，即可雙人連住知本老爺或北投老爺兩晚含早餐；5月及9月平日使用四張聯合住宿券，則可入住礁溪老爺兩晚。台南老爺及老爺會館也推出平日連住兩晚餐飲加碼，第二晚升級一泊二食。

此外，歷經半年封館改裝的知本老爺酒店重新迎客，那魯灣餐廳、心采風呂及寬SPA全面升級。集團串聯全台10家飯店，推出限量20套、每套39,999元的環島住宿券，可雙人入住知本老爺、礁溪老爺、北投老爺及台北老爺等10家飯店各一晚含早餐，另贈知本老爺自助晚餐一次，以雙人入住10晚計算，每人每晚不到2,000元。

知本老爺同步推出7,700元雙人一泊二食住宿券，包含接駁服務，旅展期間買10送1；另有17,999元四天三夜住宿券，提供雙人連住三晚含早餐，以及船歌鍋物、自助晚餐各一次，搶攻長天數度假需求。

因應跨城市旅行需求，老爺推出6,999元行旅聯賣套券，包含台南老爺行旅、台中大毅老爺行旅及南港老爺行旅各一晚住宿，雙人入住每人每晚不到1,200元。秋冬溫泉市場方面，13,499元溫泉聯賣套券可分別入住礁溪老爺與北投老爺各一晚含早餐；1,999元溫泉一日遊券則可任選礁溪、知本或北投老爺，享受泡湯與餐飲體驗。

家庭旅遊也是今年旅展主打客群。礁溪老爺推出26,299元和式山景房三天兩夜住宿券，四人可連住兩晚含早餐，並贈雲天自助晚餐一次，限量300套；另有14,999元樂活假期三天兩夜套券，結合飯店與得天露營區各一晚住宿，限量250套。

集團另推出3,999元四人家庭聯盟券，可任選新竹老爺、台南老爺、台中大毅老爺或老爺會館指定房型入住一晚，每人每晚不到1,000元；台南老爺行旅則推出4,299元家庭客房住宿券，提供四人入住及飲品四杯。

餐飲優惠方面，老爺酒店集團推出2,180元聯合餐飲券，適用旗下12家餐廳，旅展期間買10送1；北投老爺1,399元PURE餐廳餐飲券，結合單人午間套餐及平日下午120分鐘泡湯體驗，同樣買10送1。

其他優惠包括南港老爺行旅888元Soft Kitchen餐券、新竹老爺900元Le Café餐券，以及礁溪老爺每套10,000元、共11張的午餐揪團饗樂券。集團希望透過跨館聯賣、家庭住宿及溫泉餐飲等多元商品，擴大年底旅展客群，帶動後續住宿與餐飲消費。