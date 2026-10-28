搶先搭乘台灣高鐵新世代列車 ITF旅展限量500套 新車優先劃位

台灣高鐵新世代列車N700ST明年7月即將上路，為了滿足旅客搶先體驗新車的期待，台灣高鐵公司表示，將在今年台灣國際旅展（ITF）推出新車假期「優先劃位．⾸席體驗」專案，開放旅客在ITF高鐵攤位現場預購，限量500套。

高鐵公司說，想要搶先搭乘N700ST列車的旅客，11月6日至11月9日展期內，到高鐵攤位預定高鐵新車假期，取得高鐵新車N700ST來回車票的優先劃位權。

高鐵新車假期「優先劃位．⾸席體驗」專案，包含優先搶訂N700ST來回車票，以及飯店住宿1晚。高鐵公司表示，旅客可以自由選擇搭配標準車廂或商務車廂，專案提供「首席尊享」及「首席樂享」2項產品，保證搭乘N700ST新車與住宿星級或品牌飯店，不僅可以打破29天預售期的訂位的規定，提前約8個月預定明年暑假7、8月的車票，保證有房。

高鐵公司說，除N700ST新車假期外，台灣高鐵今年旅展亦同步推出「住宿套裝」、「租車套裝」、「玩樂套裝」、「實境遊戲．城市探索」及「月夜越好玩」等多元旅遊產品，涵蓋飯店住宿、自駕旅行、人氣景點及城市探索體驗，旅客於指定期間搭乘周一至周四指定車次，可享有超值優惠折扣。

此外，旅展期間，於華航官網購買國際機票加購高鐵航空聯票，還有機會抽高鐵半價乘車兌換券等好禮。