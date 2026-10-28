台灣風味前進巴黎巧克力展 四品牌聯手呈現「台灣，一座垂直風味之島」

台灣飲食風味前進巴黎國際舞台！2026年10月28日至11月1日，TERRA 土然、在欉紅 red on tree、Simple Kaffa 興波咖啡、MANO MANO 四大品牌，將共同前進 2026 巴黎巧克力與甜點沙龍展（2026 Salon du Chocolat et de la Pâtisserie de Paris），以「台灣，一座垂直風味之島」為主題，集結 24 款品牌經典風味，並為巴黎展會帶來 15 款限定新品—包括 3 款跨品牌聯名巧克力、3 款聯名抹醬、1 款限定咖啡豆，以及以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感的 8 款全新馬卡龍。從可可、果物、茶到咖啡，呈現台灣從平原到高山的風味光譜。

TERRA 土然、在欉紅、興波咖啡與 MANO MANO 聯合團隊參展 2026 巴黎巧克力與甜點沙龍展。圖／TERRA 土然提供

法文「Terroir」指土地、氣候與風味之間的關係，而海拔是形塑台灣風土差異的重要條件。台灣面積約3.6萬平方公里，南北縱長394公里，東西最寬僅144公里，地勢從海平面一路攀升至海拔3,952公尺的玉山，並有兩百多座超過3,000公尺的高山。隨著海拔變化，平原、丘陵與山區呈現不同的氣候、植被與物產，交織出豐富而多元的飲食風土。此次聯合策展便以地形的垂直變化為概念，將台灣的地理條件轉化為味覺體驗，透過不同食材與製作工藝，讓世界認識台灣豐盛的飲食文化。

沿著垂直地形的概念，聯合參展的四品牌集結24款經典風味，並為巴黎展會推出15款限定新品，包括3款跨品牌聯名巧克力、3款聯名抹醬、1款限定咖啡豆，以及以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感的8款馬卡龍，從可可、果物、茶到咖啡，勾勒台灣由平原至高山的風味光譜。展位由四品牌共同策劃，「兩個八月」負責視覺設計、「東海醫院」負責空間設計與製作。設計以台灣常見的茄芷袋為靈感，結合呼應法國紅、白、藍的色彩，以及台灣山巒起伏的輪廓，將土地海拔與品牌風味交織成島嶼風景。

四大品牌攜手 讓世界看見台灣風味輪廓

以 bean-to-bar 工藝為核心的台灣巧克力品牌「 TERRA 土然」，從可可豆挑選、烘焙、研磨、精煉到調溫皆自行完成，透過單一產區巧克力呈現不同土地、品種與製程形成的風味。本次巴黎展會除帶來品牌經典巧克力片，也推出 3 款定聯名作品：「興波聯名｜咖啡巧克力 72%」、「在欉紅聯名｜紅心芭樂巧克力」、「MANO MANO 聯名｜東方美人杏仁巧克力」。

TERRA 土然本次巴黎展會推出 3 款新品。圖／TERRA 土然提供

「在欉紅 red on tree」，運用法式製果工藝，將水果、茶、咖啡與可可的風味轉化為細緻抹醬此次將帶來 8 款手工精品果醬，以及 3 款跨品牌抹醬：「東方美人抹醬」、「興波咖啡抹醬」、「TERRA 黑巧克力抹醬」。

在欉紅 red on tree 推出3 款展會限定新品。圖／TERRA 土然提供

來自台北的「Simple Kaffa 興波咖啡」，本次巴黎展會將提供數款台灣咖啡豆，以及團隊親赴巴拿馬挑選的頂級藝伎。品牌創辦人、2016 世界咖啡師大賽冠軍吳則霖，將與 2026 台灣咖啡沖煮大賽冠軍洪玉帆現場手沖，邀請觀眾從杯中認識不同產區的風味。

Simple Kaffa 興波咖啡兩位冠軍咖啡師將親臨巴黎展會現場手沖。圖／TERRA 土然提供

新竹手工甜點品牌「MANO MANO」，為巴黎展會推出全新兩款「馥蝶」與「蝶嶼」 4 入馬卡龍禮盒。8 顆馬卡龍分別對應台灣原生或特有的蝶種、蘭花，將島嶼的生態故事，和在地風味一起放進甜點裡，如同一盒可以品嚐的島嶼標本。

MANO MANO 以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感，打造「馥蝶」「蝶嶼」馬卡龍禮盒。圖／TERRA 土然提供

將創意化為可以被品嚐的台灣風土地圖

聯合團隊展場將茄芷袋的紅、藍、綠條紋轉化為等高線，呼應台灣海拔特性，勾勒本地飲食風土與風味光譜。圖／TERRA 土然提供

創辦於 1994 年的巴黎巧克力與甜點沙龍展，歷經逾三十年發展，已成為全球規模最大、最具指標性的巧克力與甜點盛會。近兩年，台灣品牌已陸續以本土可可、花香、茶、水果與馬卡龍在巴黎獲得關注。2026 年，四個品牌進一步從各自的專業出發，以聯合策展與限定商品建立更完整的台灣飲食敘事。

聯合參展團隊表示：「我們想帶去巴黎的，不只是四組商品，而是一張可以被品嚐的台灣風土地圖。每一種風味背後，都連結著海拔、氣候、物產、農人的勞作與職人的技藝。希望觀眾從一片巧克力、一匙抹醬、一杯咖啡或一顆馬卡龍開始，看見食材如何在不同土地生長，又如何經過工藝轉化，成為屬於當代台灣的味道。」

此次聯合參展的意義，也不僅在於呈現台灣食材的多樣性。從可可的 bean-to-bar 製作、果物的法式製果工藝、咖啡的選豆與沖煮，到馬卡龍的風味設計，四品牌共同串起一條從產地、原料到品牌創作的完整路徑。聯合團隊期待讓國際觀眾看見，台灣不只是物產豐饒的島嶼，更具備將農業知識、職人工藝與當代美學轉化為鮮明飲食文化的能力，藉由不同專業相互連結，展現台灣將農業知識、職人工藝與當代美學融合的實力。