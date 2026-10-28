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台灣風味前進巴黎巧克力展 四品牌聯手呈現「台灣，一座垂直風味之島」

聯合報／ 記者張亞筑／台北即時報導

台灣飲食風味前進巴黎國際舞台！2026年10月28日至11月1日，TERRA 土然、在欉紅 red on tree、Simple Kaffa 興波咖啡、MANO MANO 四大品牌，將共同前進 2026 巴黎巧克力與甜點沙龍展（2026 Salon du Chocolat et de la Pâtisserie de Paris），以「台灣，一座垂直風味之島」為主題，集結 24 款品牌經典風味，並為巴黎展會帶來 15 款限定新品—包括 3 款跨品牌聯名巧克力、3 款聯名抹醬、1 款限定咖啡豆，以及以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感的 8 款全新馬卡龍。從可可、果物、茶到咖啡，呈現台灣從平原到高山的風味光譜。

TERRA 土然、在欉紅、興波咖啡與 MANO MANO 聯合團隊參展 2026 巴黎巧克力與甜點沙龍展。圖／TERRA 土然提供
TERRA 土然、在欉紅、興波咖啡與 MANO MANO 聯合團隊參展 2026 巴黎巧克力與甜點沙龍展。圖／TERRA 土然提供

法文「Terroir」指土地、氣候與風味之間的關係，而海拔是形塑台灣風土差異的重要條件。台灣面積約3.6萬平方公里，南北縱長394公里，東西最寬僅144公里，地勢從海平面一路攀升至海拔3,952公尺的玉山，並有兩百多座超過3,000公尺的高山。隨著海拔變化，平原、丘陵與山區呈現不同的氣候、植被與物產，交織出豐富而多元的飲食風土。此次聯合策展便以地形的垂直變化為概念，將台灣的地理條件轉化為味覺體驗，透過不同食材與製作工藝，讓世界認識台灣豐盛的飲食文化。

沿著垂直地形的概念，聯合參展的四品牌集結24款經典風味，並為巴黎展會推出15款限定新品，包括3款跨品牌聯名巧克力、3款聯名抹醬、1款限定咖啡豆，以及以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感的8款馬卡龍，從可可、果物、茶到咖啡，勾勒台灣由平原至高山的風味光譜。展位由四品牌共同策劃，「兩個八月」負責視覺設計、「東海醫院」負責空間設計與製作。設計以台灣常見的茄芷袋為靈感，結合呼應法國紅、白、藍的色彩，以及台灣山巒起伏的輪廓，將土地海拔與品牌風味交織成島嶼風景。

四大品牌攜手 讓世界看見台灣風味輪廓

以 bean-to-bar 工藝為核心的台灣巧克力品牌「 TERRA 土然」，從可可豆挑選、烘焙、研磨、精煉到調溫皆自行完成，透過單一產區巧克力呈現不同土地、品種與製程形成的風味。本次巴黎展會除帶來品牌經典巧克力片，也推出 3 款定聯名作品：「興波聯名｜咖啡巧克力 72%」、「在欉紅聯名｜紅心芭樂巧克力」、「MANO MANO 聯名｜東方美人杏仁巧克力」。

TERRA 土然本次巴黎展會推出 3 款新品。圖／TERRA 土然提供
TERRA 土然本次巴黎展會推出 3 款新品。圖／TERRA 土然提供

「在欉紅 red on tree」，運用法式製果工藝，將水果、茶、咖啡與可可的風味轉化為細緻抹醬此次將帶來 8 款手工精品果醬，以及 3 款跨品牌抹醬：「東方美人抹醬」、「興波咖啡抹醬」、「TERRA 黑巧克力抹醬」。

在欉紅 red on tree 推出3 款展會限定新品。圖／TERRA 土然提供
在欉紅 red on tree 推出3 款展會限定新品。圖／TERRA 土然提供

來自台北的「Simple Kaffa 興波咖啡」，本次巴黎展會將提供數款台灣咖啡豆，以及團隊親赴巴拿馬挑選的頂級藝伎。品牌創辦人、2016 世界咖啡師大賽冠軍吳則霖，將與 2026 台灣咖啡沖煮大賽冠軍洪玉帆現場手沖，邀請觀眾從杯中認識不同產區的風味。

Simple Kaffa 興波咖啡兩位冠軍咖啡師將親臨巴黎展會現場手沖。圖／TERRA 土然提供
Simple Kaffa 興波咖啡兩位冠軍咖啡師將親臨巴黎展會現場手沖。圖／TERRA 土然提供

新竹手工甜點品牌「MANO MANO」，為巴黎展會推出全新兩款「馥蝶」與「蝶嶼」 4 入馬卡龍禮盒。8 顆馬卡龍分別對應台灣原生或特有的蝶種、蘭花，將島嶼的生態故事，和在地風味一起放進甜點裡，如同一盒可以品嚐的島嶼標本。

MANO MANO 以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感，打造「馥蝶」「蝶嶼」馬卡龍禮盒。圖／TERRA 土然提供
MANO MANO 以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感，打造「馥蝶」「蝶嶼」馬卡龍禮盒。圖／TERRA 土然提供

將創意化為可以被品嚐的台灣風土地圖

聯合團隊展場將茄芷袋的紅、藍、綠條紋轉化為等高線，呼應台灣海拔特性，勾勒本地飲食風土與風味光譜。圖／TERRA 土然提供
聯合團隊展場將茄芷袋的紅、藍、綠條紋轉化為等高線，呼應台灣海拔特性，勾勒本地飲食風土與風味光譜。圖／TERRA 土然提供

創辦於 1994 年的巴黎巧克力與甜點沙龍展，歷經逾三十年發展，已成為全球規模最大、最具指標性的巧克力與甜點盛會。近兩年，台灣品牌已陸續以本土可可、花香、茶、水果與馬卡龍在巴黎獲得關注。2026 年，四個品牌進一步從各自的專業出發，以聯合策展與限定商品建立更完整的台灣飲食敘事。

聯合參展團隊表示：「我們想帶去巴黎的，不只是四組商品，而是一張可以被品嚐的台灣風土地圖。每一種風味背後，都連結著海拔、氣候、物產、農人的勞作與職人的技藝。希望觀眾從一片巧克力、一匙抹醬、一杯咖啡或一顆馬卡龍開始，看見食材如何在不同土地生長，又如何經過工藝轉化，成為屬於當代台灣的味道。」

此次聯合參展的意義，也不僅在於呈現台灣食材的多樣性。從可可的 bean-to-bar 製作、果物的法式製果工藝、咖啡的選豆與沖煮，到馬卡龍的風味設計，四品牌共同串起一條從產地、原料到品牌創作的完整路徑。聯合團隊期待讓國際觀眾看見，台灣不只是物產豐饒的島嶼，更具備將農業知識、職人工藝與當代美學轉化為鮮明飲食文化的能力，藉由不同專業相互連結，展現台灣將農業知識、職人工藝與當代美學融合的實力。

【展覽資訊】

展覽名稱｜2026 Salon du Chocolat et de la Pâtisserie de Paris

展覽日期｜2026.10.28 (Wed) – 11.01 (Sun)

展覽時間｜每日 10:00–19:00

展覽地點｜Paris Expo Porte de Versailles – Pavilion 5

聯合團隊｜TERRA 土然、在欉紅 red on tree、Simple Kaffa 興波咖啡、MANO MANO

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